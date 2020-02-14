Китайский автопроизводитель BYD показал свой самый большой и вместительный двухэтажный электробус
Китайский автогигант BYD на выставке United Motorcoach Assocation в Нашвилле, столице штата Теннеси, представил электробус C10MS — свой самый большой и вместительный полностью электрический двухэтажный пассажирский автобус.
Как сообщает Business Insider, транспортное средство с нулевым уровнем выбросов и низким уровнем шума рассчитано на 77 сидячих пассажиров, включая двоих человек на инвалидных колясках, и предназначено для использования как в качестве городского общественного транспорта, и для осуществления междугородних перевозок.
Длина автобуса — почти 14 метров, ширина 2,6 метра, высота — 4 метра. Он развивает скорость до 105 км/ч, а заряда хватает на 370 км. Радиус поворота менее 15 метров. В качестве источника энергии используются железо-фосфатные аккумуляторы, «безопасные в самых экстремальных условиях», причем на батарею в BYD дают 12-летнюю гарантию. Кроме того, отдельно подчеркивается, что электрическая силовая установка обходится гораздо дешевле в обслуживании и эксплуатации, чем ДВС-аналоги.
Различные характеристики C10MS.
Напоследок отметим, что компания BYD (аббревиатура к Build Your Dream), основанная в 1995, в настоящее время является одним из крупнейших производителей электротранспорта в Китае и в мире. Среди ее продукции есть и обычные, одноэтажные электробусы, а также электрические модели фур, мусоровозов, погрузчиков, такси и фуникулеров.
Источник: hightech.plus
- Стоимость C10MS не указывается ни в новости Business Insider, ни на сайте производителя - однако в сопутствующей брошюре к автобусу оговаривается, что транспортное средство можно приобрести в лизинг. Кроме того, известно, что данный электробус будет производиться на одном из заводах BYD в Китае, а поддержку его североамериканских покупателей будет осуществлять местное подразделение китайского производителя с центральным офисом в Лос-Анджелесе.
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- Любопытно, что, помимо C10MS, на выставке United Motorcoach Assocation автогигант из КНР представил еще два электробуса - более компактные C8MS и C9M. Первая модель представляет собой двухэтажный 10,7-метровый электробус, который вмещает 51 пассажира. Запас хода – 274 км. Вторая модель - это одноэтажный 12,2-метровый электробус, который рассчитан на 49 человек, не считая водителя. Запас хода – 322 км.