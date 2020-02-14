Китайский автопроизводитель BYD показал свой самый большой и вместительный двухэтажный электробус

Китайский автогигант BYD на выставке United Motorcoach Assocation в Нашвилле, столице штата Теннеси, представил электробус C10MS — свой самый большой и вместительный полностью электрический двухэтажный пассажирский автобус.

Как сообщает Business Insider, транспортное средство с нулевым уровнем выбросов и низким уровнем шума рассчитано на 77 сидячих пассажиров, включая двоих человек на инвалидных колясках, и предназначено для использования как в качестве городского общественного транспорта, и для осуществления междугородних перевозок.

Длина автобуса — почти 14 метров, ширина 2,6 метра, высота — 4 метра. Он развивает скорость до 105 км/ч, а заряда хватает на 370 км. Радиус поворота менее 15 метров. В качестве источника энергии используются железо-фосфатные аккумуляторы, «безопасные в самых экстремальных условиях», причем на батарею в BYD дают 12-летнюю гарантию. Кроме того, отдельно подчеркивается, что электрическая силовая установка обходится гораздо дешевле в обслуживании и эксплуатации, чем ДВС-аналоги.