Китайский зонд-ретранслятор «Цюэцяо» сфотографировал Землю и обратную сторону Луны

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Китайский космический аппарат «Цюэцяо», предназначенный для ретрансляции сигналов лунного зонда «Чанъэ-4», прислал на Землю фотографии нашей планеты и обратной стороны Луны, говорится в сообщении Чжэцзянского университета.

Как сообщается, снимки были получены при помощи оптических камер, установленных на борту аппарата. На одном из них запечатлена обратная сторона Луны, покрытая кратерами и темными пятнами лунных озер и морей. На втором — Луна, Земля, а также антенна находящегося на борту спутника инструмента NCFE (Netherlands-China Low-Frequency Explorer), предназначенного для поиска низкочастотного радиоизлучения из ранней Вселенной.

Напоследок отметим, что спутник «Цюэцяо» находится на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна, на расстоянии примерно 65-80 тысяч километров от поверхности Луны. Он поддерживает связь с Землей при помощи 4,2-метровой параболической антенны.

Источник: N+1