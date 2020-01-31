Книга рекордов Гиннесса рассказала про самый большой в мире четырехногий экзоскелет PROSTHESIS [видео]

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Представители Guinness World Records опубликовали видео, рассказывающее об одном из своих рекордсменов — самом большом в мире четырехногом экзоскелете (Largest tetrapod exo-skeleton) по имени PROSTHESIS.

Шагающего электрического монстра собрал Джонатан Типпетт из Ванкувера (Канада), который с детства фанател от разнообразных механизмов. Модель PROSTHESIS представляет собой сложную конструкцию из хромолевой стали высотой 3,96 метра, длиной 5,1 метра, шириной 5,51 метра и весом 1600 кг.

Это не автономный робот, как может показаться на первый взгляд, а действительно очень массивный экзоскелет, управляемый человеком-пилотом. В движение он приводится парой электродвигателей, обеспечивающих работу двух гидравлических контуров, емкость батареи составляет 36 кВтч. На конструирование и сборку именно этого «шагохода» ушло менее года, однако в общей сложности Джонатан посвятил этому проекту 13 лет своей жизни.

Напомним, что впервые экзоскелет PROSTHESIS был показан широкой публике на выставке CES 2018, тогда речь шла о возможности создания нового вида спорта, в котором соревновались бы атлеты в подобных экзоскелетах.

Источник: Guinness World Records