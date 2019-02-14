Комиссия по ценным бумагам США подала иск против бывшего юриста Apple за инсайдерскую торговлю. В компании он руководил отделом по борьбе с инсайдерской торговлей

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск с обвинением в инсайдерской торговле против бывшего юриста Apple Джина Левоффа. Ирония заключается в том, что в компании Apple Джин Левофф возглавлял отдел по борьбе с инсайдерской торговлей. То есть, он должен был следить за тем, чтобы сотрудники Apple не использовали внутренние отчеты для заработка на акциях компании.

Apple уволила Левоффа в сентябре 2018 года, сразу после того как получила данные от властей о возможных злоупотреблениях. Он проработал в компании 10 лет.

В ходе расследования комиссии удалось выяснить, что в 2011 и 2012 годах Левофф перед публикацией важных для рынка новостей об Apple торговал бумагами компании и получил прибыль в размере $245 тысяч. В 2015 и 2016 году у него был ранний доступ к квартальным отчетам компании: перед тем, как Apple публично сообщала о низких продажах iPhone и низкой выручке, Левофф продал акций на $10 млн и заработал в общей сложности $382 тысячи (включает прибыль и убыток, которого ему удалось избежать), считают в SEC.

В Apple пока не прокомментировали ситуацию.

Источник: TechCrunch и VC