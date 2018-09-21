Компания Google начала передавать данные о местоположении обратившихся за помощью пользователей службам спасения в США

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Google начала предоставлять службам экстренной помощи США информацию о местоположении пользователей, позвонивших по номеру 911 и использующих смартфоны на базе операционной системы Android, в рамках программы ELS (Emergency Location Service).

Как сообщается, поисковый гигант заключил соответствующее соглашение с мобильным оператором T-Mobile, а также с операторами экстренных служб RapidSOS и West. Тестирование системы осуществлялось на протяжении года, когда пользователи Android вызывали службу экстренной помощи.

«В экстремальных ситуациях люди не всегда могут объяснить службам спасения, где они находятся. Это происходит по разным причинам: например, человек может не знать адрес или от волнения назвать его неправильно. А в некоторых случаях связь обрывается раньше, чем оператор успевает задать уточняющие вопросы о местонахождении позвонившего. Кроме того, существующие системы, оптимизированные для стационарных линий, обозначают слишком большой радиус местоположения и не работают в помещении», — утверждают в Google.

Чтобы определить местоположение пользователя, Google использует данные GPS, Wi-Fi и мобильной сети телефона. Точность определения достигает 37 метров — это на 80% точнее, чем у мобильных операторов, с которыми сотрудничают службы спасения США, а также существенно быстрее: чтобы вычислить, где находится пользователь, достаточно всего 30 секунд после соединения с номером 911.

Еще одним преимуществом ELS от Google называется отсутствие необходимости устанавливать дополнительные приложения и совершать какие-либо действия, достаточно лишь иметь смартфон на базе ОС Android (старше версии 4.0). Данные передаются в автоматическом режиме.

Отмечается, что система уже успела доказать свою эффективность. Так, при помощи ELS во Флориде спасатели смогли найти пользователя, назвавшего неправильный адрес, а в штате Теннесси — иностранку, которая не могла сказать, где она находится.

На сегодняшний день Android ELS также доступен на территории ряда европейских государств: Великобритании, Австрии, Эстонии, Литве, Бельгии, Исландии, Финляндии, Ирландии — и в Новой Зеландии.

«В Австрии горный байкер в отдаленной лесной зоне попал в серьезную аварию и обратился в местные экстренные службы. Традиционные системы спасения обозначили местоположение пользователя с радиусом свыше 900 метров, в то время точность показаний ELS находилась в пределах 12 метров», — пишут в Google.

По их данных, сервис ELS ежедневно обрабатывает данные о местонахождении 140 тыс. человек по всему миру, обращающихся в службы спасения.

Напоследок отметим, что похожий сервис имеет в своем «арсенале» и компания Apple: начиная с iOS 12, устройства купертинского IT-гиганта также отправляют данные о местоположении в центры экстренного вызова.

Источники: Engadget, блог Google