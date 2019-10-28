Компания Hisense представила смартфон A5 с монохромным е-ink дисплеем

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Китайский государственный производитель электроники Hisense представил новый смартфон A5. Главной особенностью новинки стал крупный монохромный дисплей диагональю 5,84 дюйма на основе электронных чернил.

Как сообщает Gizchina.com, установленный в смартфоне е-ink экран имеет разрешение 1440 на 720 пикселей и соотношение сторон 18:9. Производитель подчеркивает, что такой дисплей не вредит глазам и отлично виден на ярком солнце. Для чтения в помещении или в темноте предусмотрена встроенная регулируемая «мягкая подсветка, излучающая на 95% меньше синего света».

Внутри A5 находится бюджетный процессор Qualcomm Snapdragon 439, а кроме того, смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 или 64 ГБ (при необходимости его можно дополнить microSD-картой емкостью до 256 ГБ). Учитывая то, что на таком экране все равно не поиграть из-за ощутимой задержки при обновлении экрана и что официально Hisense позиционирует новинку в качестве смартфона для любителей чтения и музыки (производитель отмечает высококачественный HiFi-аудиотракт с чипом ES9318), мощности такой «начинки» должно быть достаточно для повседневных сценариев использования устройства.

Помимо этого, смартфон может похвастаться основной камерой на 13 Мп (f/2.0). В аккурат под ней расположена вспышка. На фронтальной панели разместилась селфи-камера на 5 Мп (f/1.9). Вопрос удобства пользования камерой на смартфоне с e-ink дисплеем остается открытым.

Что касается встроенного аккумулятора, то его емкость составляет 4000 мА·ч. По утверждению производителя, на одном заряде смартфон может проработать до 10 дней — в основном благодаря энергоэффективному экрану, который потребляет энергию лишь тогда, когда перерисовывает изображение. Кроме того, гаджет поддерживает быструю зарядку 5В/2A, в качестве интерфейса зарядки используется micro-USB.

Помимо этого, аппарат имеет встроенный модуль 4G, 3,5-мм аудиовыход и Bluetooth-передатчик, также имеется поддержка USB-OTG, позволяющая с помощью А5 заряжать другие гаджеты. В качестве операционной системы в устройстве используется Android 9 Pie. Весит смартфон 158 граммов.

A5 со встроенным накопителем на 32 ГБ в китайском магазине JD.com стоит $170, версия с удвоенным объемом памяти обойдется уже в $212. Поступит ли новинка в продажу в других странах, не уточняется.

Увидеть представленный смартфон в действии можно на видео ниже:

Источник: 24TV