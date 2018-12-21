Компания Кимбала Маска Square Roots намерена предоставлять покупателям всю информацию о приобретаемых ими продуктах при помощи QR-кодов

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Пока Илон Маск думает о колонизации Марса и строит тоннели для «системы скоростных подземных дорог», его брат ищет решение другой важной проблемы — растущей потребности человечества в еде. Напомним, что компания Кимбала Маска Square Roots выращивает зелень в грузовых контейнерах.

Стартапов, которые занимаются выращиванием растений в контролируемой среде, очень много, но Маск-младший нашел, как выделиться, пишет издание Business Insider. Бизнесмен говорит, что теперь на каждой пачке продукции от Square Roots будет QR-код, по которому покупатель сможет точно узнать, что он ест и через что прошел данный продукт, прежде чем оказаться на полке магазина.

«Пищевая промышленность сегодня занята исключительно оптимизацией процессов перевозки еды, — пишет Кимбал Маск в блоге компании. — Информированию потребителей отводится второстепенная роль».

Предприниматель собирается изменить ситуацию. Отныне на пачках зелени Square Roots будет расположена информация о семенах, из которых было выращено растение, дата высадки, дата пересадки рассады в гидропонные «башни», данные об условиях выращивания и номера конкретных контейнеров, где это выращивание осуществлялось. Помимо этого, QR-коды расскажут о датах сбора, упаковки и поставки в магазин, а также предоставят информацию о фермерах и даже сотрудниках, участвовавших в процессе доставки.

«Если вы хотите, чтобы мы добавили еще какую-то информацию, то дайте нам знать», — отмечает Маск.

Бизнесмен утверждает, что QR-маркировка, сделав процессы выращивания и доставки продуктов прозрачными, не только улучшит информирование потребителей, но и позволит эффективнее предотвращать случаи пищевых отравлений.

«Из-за непрозрачности поставок сегодня крайне сложно отследить источники заражения продуктов патогенными микроорганизмами. В результате, компаниям приходится отзывать всю партию товаров», — говорит Маск, приводя в пример недавнюю эпидемическую вспышку кишечной палочки, в ходе которой инфекцию подхватили 50 человек из 19 штатов; тогда производители были вынуждены отозвать все (!) партии салата, выращенного в США.

Напоследок предприниматель напомнил о преимуществах выращивания продуктов в контейнерах:

Во-первых, системы вертикальных ферм экономичны: согласно подсчетам, умная гидропоника Square Roots потребляет на 80% меньше воды, чем традиционные фермерские хозяйства аналогичной производительности.

Во-вторых, вертикальные фермы способны воспроизводить любые условия для выращивания продукции с нужными характеристиками. «Таким образом, — пишет Business Insider, — американцам больше не нужно будет завозить итальянский базилик из Италии — достаточно провести небольшое исследование и воспроизвести в контейнере аналогичные условия выращивания, чтобы получить продукт с теми же вкусовыми характеристиками».

В-третьих, такие фермы могут располагаться непосредственно в городах, благодаря чему сокращается время, необходимое для доставки продуктов в магазины. Маск говорит, что сейчас крупные производители вынуждены обрабатывать зелень пестицидами, чтобы продукты не сгнили до того, как они попадут на прилавки (процесс транспортировки может занимать вплоть до 9 месяцев). Кроме того, большинство видов лиственных овощей при длительном хранении начинает терять свои питательные вещества и вкусовые качества. Вертикальные фермы, будучи расположенными в городах, позволяют поставлять в розничные магазины такие разновидности зелени, как салат-латук, базилик, кудрявая капуста, мангольд, руккола, шпинат, сарептская горчица и мята, уже в течение 24 часов с момента сбора урожая, не требуя проводить какую-либо предварительную обработку.

«Попробовав продукт, выращенный на вертикальной ферме, вы больше не захотите покупать обычные овощи — вам они попросту покажутся невкусными», — заверил Маск.

Источники: Business Insider, hightech.plus