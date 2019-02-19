Компания Swindon Powertrain выпустила электрифицированную версию классического автомобиля Mini

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Британская автомобильная компания Swindon Powertrain к своему шестидесятилетнему юбилею представила необычную новинку — электрифицированную версию классического автомобиля Mini, который впервые сошел с конвейера в 1959 году.

Как сообщается, четырехместный двухдверный электрический хэтчбек, выпущенный ограниченной партией в 100 единиц, оснащен аккумулятором емкостью 24 кВт*ч и электродвигателем мощностью 80 кВт. Его максимальная скорость составляет 130 км/ч, а одного заряда хватает на 200 км пути, при этом полная зарядка посредством широко доступного разъема стандарта Type 2 занимает четыре часа.

Помимо этого, электрифицированная версия Mini получила багажный отсек объемом 200 литров, систему рекуперативного торможения, современную защиту от коррозии, подогрев пола, кожаных сидений и задних стекол, а также USB-порты для зарядки смартфонов.

Опционально клиенты могут установить информационно-развлекательную систему со спутниковой навигацией, систему кондиционирования воздуха, гидроусилитель руля и крышу, окрашенную на заказ.

Стоимость «реткоэлектрокара» составляет $100 000. В продажу поступили как леворульные, так и праворульные экземпляры.

Напоследок отметим, что Swindon Powertrain позиционирует переделанный в электромобиль классический Mini в качестве подарка для любителей старых авто.

Источник: New Atlas, hightech.plus