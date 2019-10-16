Кожу ГМ-свиньи впервые пересадили человеку





Пациенту с ожогом впервые пересадили кожу свиньи, которую предварительно генетически модифицировали так, чтобы ее ткани не вызывали отторжения. В ходе испытания пациент прожил с кусочком свиной кожи пять дней, за это время побочных эффектов у него не возникло. Затем пробную «заплатку», позволившую выиграть время для подготовки полноценного кожного трансплантата, удалили и продолжили лечение. Сообщение о результатах испытаний опубликованы на сайте Массачусетской многопрофильной больницы.

Отметим, что полностью замещать человеческую кожу на чужеродную — как это произошло в фильме Педро Альмодовара — никто пока не планирует. Исследователи, которые разрабатывают методы межвидовой трансплантации, или ксенотрансплантации, решают другую задачу — выиграть время для ожогового больного до того момента, когда участок его собственной кожи или синтетический эквивалент будет готов для пересадки, чтобы пациент не истек кровью в первые дни после травмы и не подхватил заражение извне. По мнению ученых, кожа свиней — животных, внутренности которых отчасти напоминают человеческие — потенциально может успешно использоваться в качестве такой «заплатки».

Вместе с тем, ксенотрансплантация несет с собой очевидный риск: контакт с чужеродными клетками может вызвать воспаление, что еще сильнее навредит собственными тканями пациента. Поэтому ученые ищут способ минимизировать иммунный ответ на ксенотрасплантат — например, с помощью генетической модификации донора.

Одной из компаний, ведущих разработки в этой сфере, является бостонская XenoTherapeutics, разработавшая продукт под названием Xeno-Skin. Данный продукт представляет собой кожу свиней, нокаутных по гену галактозилтрансферазы — фермента, который навешивает на белки остатки углевода галактозы. Именно по его вине клетки свиней, в отличие от человеческих, покрыты снаружи углеводными остатками, на которые иммунитет реципиента-человека реагирует крайне агрессивно. У нокаутных свиней этого фермента нет, поэтому к их клеткам человеческий иммунитет, теоретически, должен быть более толерантным.

В 2018 году XenoTherapeutics получила разрешение на клинические испытания от американского регулятора FDA, а сейчас группа ученых под руководством Джереми Говермена отчиталась о первых результатах на сайте Массачусетской многопрофильной больницы.

Как сообщается в пресс-релизе, первый пациент получил на пробу совсем небольшой участок свиной кожи — размером пять на пять сантиметров, остальную часть его ожога закрыли стандартным методом — пересадкой кожи от мертвого донора. Через пять дней врачи удалили обе «заплатки», чтобы сравнить результаты и оценить последствия встречи организма человека с тканью свиньи.

По словам медиков, оба трансплантата прижились хорошо, и никаких различий в состоянии подлежащей раны обнаружить не удалось. Это свидетельствует о том, что иммунитет принял свиную кожу за человеческую, и воспаление не развилось. Затем пациенту пересадили его собственную кожу с бедра, рана затянулась успешно, и вскоре он сможет вернуться к работе.

Вместе с тем, здесь следует указать, что у ксенотрансплантаций есть и еще одно возможное негативное последствие — заражение реципиента животными вирусами. Дело в том, что геном свиней содержит множество эндогенных ретровирусов, которые с небольшой вероятностью могут проникнуть в клетки человека, и некоторые ученые даже предпринимают попытки вывести генетически отредактированных безвирусных свиней. Однако в данном случае, несмотря на то, что геном свиней-доноров специально не «чистили» от ретровирусов, следов заражения в клетках человека не нашли.

Напоследок отметим, что пресс-релиз не приводит подробных экспериментальных данных, однако можно надеяться, что рано или поздно они будут опубликованы в статье или отчете о клиническом испытании. Кроме того, на достоверность результатов указывает то, что заключение об итогах эксперимента писалось не самими экспериментаторами, а двумя независимыми третьими сторонами, одна из которых была приглашения Массачусетской многопрофильной больницей, а другая — FDA.

«Данный эксперимент являет собой результат десятилетий исследований из самых разных областей, включая трансплантационную биологию, иммунологию и генную инженерию. Это небольшой, но беспрецедентный шаг в превращении ксенотрансплантации, потенциально способной помочь миллионам пациентам во всем мире, обеспечив больницы достаточным количество кожи для пересадки, из теории в практику», — подчеркнули исследователи.

В ближайшем будущем ученые намерены повторить эксперимент с пересадкой свиной кожи с другими пациентами ожогового отделения.

Источник: N+1