Lego анонсировала набор по сериалу «Друзья» к 25-летию шоу

Компания Lego анонсировала официальный набор по сериалу «Друзья». Как сообщает издание ScreenCrush, его выпуск приурочен к 25-летию знаменитого шоу и состоится в сентябре.

В конструкторе будет воссоздана кофейня Central Perk — одна из главных локаций ситкома — в виде съемочной площадки: по бокам зала кофейни будут расположены софиты, как на самих съемках.

Could we BE any more excited to build Central Perk?! ☕️ #Friends25 https://t.co/ID4dAfG8TZ pic.twitter.com/MQDHFnym4V

— LEGO (@LEGO_Group) 8 августа 2019 г.