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Lego анонсировала набор по сериалу «Друзья» к 25-летию шоу

Lego анонсировала набор по сериалу «Друзья» к 25-летию шоу

Lego анонсировала набор по сериалу «Друзья» к 25-летию шоу


Компания Lego анонсировала официальный набор по сериалу «Друзья». Как сообщает издание ScreenCrush, его выпуск приурочен к 25-летию знаменитого шоу и состоится в сентябре.

В конструкторе будет воссоздана кофейня Central Perk — одна из главных локаций ситкома — в виде съемочной площадки: по бокам зала кофейни будут расположены софиты, как на самих съемках.

Набор поступит в продажу 1 сентября и будет стоить $60. В собранном виде композиция имеет размеры 11x29x22 см и состоит из 1070 деталей.

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Напоследок отметим, что данный конструктор является частью линейки Lego Ideas, для которой наборы создаются по итогам голосования пользователей.

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Источник: DTF

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