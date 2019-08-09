Lego анонсировала набор по сериалу «Друзья» к 25-летию шоу
Компания Lego анонсировала официальный набор по сериалу «Друзья». Как сообщает издание ScreenCrush, его выпуск приурочен к 25-летию знаменитого шоу и состоится в сентябре.
В конструкторе будет воссоздана кофейня Central Perk — одна из главных локаций ситкома — в виде съемочной площадки: по бокам зала кофейни будут расположены софиты, как на самих съемках.
Could we BE any more excited to build Central Perk?! ☕️ #Friends25 https://t.co/ID4dAfG8TZ pic.twitter.com/MQDHFnym4V
— LEGO (@LEGO_Group) 8 августа 2019 г.
Набор поступит в продажу 1 сентября и будет стоить $60. В собранном виде композиция имеет размеры 11x29x22 см и состоит из 1070 деталей.
Напоследок отметим, что данный конструктор является частью линейки Lego Ideas, для которой наборы создаются по итогам голосования пользователей.
Источник: DTF