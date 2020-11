Лондонская подземка преобразилась к выходу PS5 — Sony изящно украсила станции традиционными иконками PlayStation

Специально к старту официальных продаж PS5 в Великобритании компания Sony, предварительно договорившись с Transport for London, преобразила некоторые станции метро — указатели возле входа и сами станции изнутри украсили традиционными иконками PlayStation ( , , , ).

It’s time for next gen Oxford Circus. #PS5 pic.twitter.com/XqARZrvj2V

Соответствующие тематическое оформление получили станции Oxford Circus, Mile End, Lancaster Gate, Seven Sisters и West Ham, причем четыре последние станции временно переименовали, сделав отсылки к новым играм Sony: Mile End стала Miles End (Майлз Моралес — главный герой новой Spider-Man от Insmoniac Games), Lancaster Gate — в Ratchet & Clankaster Gate, Seven Sisters — Gran Turismo 7 Sisters, а West Ham — в Horizon Forbidden West Ham.

From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. 👀 pic.twitter.com/iw9qlEXR7B

— PlayStation UK (@PlayStationUK) November 18, 2020