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Marvel анонсировал документальный сериал Assembled про съемки различных проектов MCU (первым выйдет выпуск про WandaVision)

Marvel анонсировал документальный сериал Assembled про съемки различных проектов MCU (первым выйдет выпуск про WandaVision)

Marvel анонсировал документальный сериал Assembled про съемки различных проектов MCU (первым выйдет выпуск про WandaVision)


Компания Marvel Studios анонсировала новый документальный сериал Assembled, который будет рассказывать зрителям о созданни различных фильмов и сериалов студии Marvel. Первая серия «Assembled: The Making of WandaVision» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ уже 12 марта и будет посвящена сериалу WandaVision / «ВандаВижен».

Аналогичная схема будет применяться и для всех других сериалов Marvel, которые будут выходить в Disney+, то есть в скором времени мы получим возможность заглянуть на съемочные площадки проектов «Сокол и Зимний солдат» (19 марта), «Локи» (май), «Что, если…?» (лето), «Мисс Марвел» и «Соколиный глаз» (оба — конец года). Если говорить о фильмах MCU, то в 2021 году должны выйти «Черная вдова» (7 мая), «Шан-Чи и легенда десяти колец» (9 июля) и «Вечные» (5 ноября), которые также скорее всего получат свои выпуски «Marvel Assembled».

Отметим, что аналогичную схему Disney уже использовал для сериала «Мандалорец» — документальный сериал Disney Gallery: The Mandalorian получил сразу восемь серий и собрал в кадре сцены со съемок, шоураннера Джона Фавро, а также режиссеров и исполнителей главных ролей (включая недавно уволенную Джину Карано).

Источник: The Verge

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