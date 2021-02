Marvel анонсировал документальный сериал Assembled про съемки различных проектов MCU (первым выйдет выпуск про WandaVision)

Компания Marvel Studios анонсировала новый документальный сериал Assembled, который будет рассказывать зрителям о созданни различных фильмов и сериалов студии Marvel. Первая серия «Assembled: The Making of WandaVision» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ уже 12 марта и будет посвящена сериалу WandaVision / «ВандаВижен».

Аналогичная схема будет применяться и для всех других сериалов Marvel, которые будут выходить в Disney+, то есть в скором времени мы получим возможность заглянуть на съемочные площадки проектов «Сокол и Зимний солдат» (19 марта), «Локи» (май), «Что, если…?» (лето), «Мисс Марвел» и «Соколиный глаз» (оба — конец года). Если говорить о фильмах MCU, то в 2021 году должны выйти «Черная вдова» (7 мая), «Шан-Чи и легенда десяти колец» (9 июля) и «Вечные» (5 ноября), которые также скорее всего получат свои выпуски «Marvel Assembled».

Marvel Studios’ ASSEMBLED, a new documentary series of specials, goes behind the scenes of the shows and movies of the MCU. The first special, ASSEMBLED: The Making of @WandaVision, is streaming March 12 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fM6TxF0VuW

— Marvel Studios (@MarvelStudios) February 16, 2021