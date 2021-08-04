Marvel объявил дату премьеры сериала Hawkeye / «Соколиный Глаз» с Джереми Реннером и Хейли Стейнфилд — 24 ноября 2021 года





Компания Marvel Studios официально объявила, что следующий комикс-сериал вселенной выйдет в стриминговом сервисе Disney Plus 24 ноября 2021 года. Это будет Hawkeye / «Соколиный Глаз», в котором титульную роль сыграл Джереми Реннер («Мстители»), а его молодую ученицу и преемницу Кейт Бишоп воплотила актриса и певица Хейли Стейнфилд («Бамблби», «Игра Эндера»).

Пока создатели сериала показали только первое изображение, но в ближайшие недели они наверняка порадуют нас полноценным трейлером. В комиксах Кейт Бишоп стала третьим по счету «Соколиным Глазом» после Клинта Бартона (Джереми Реннер) из команды Avengers и Уайатта Макдональда из команды Squadron Supreme. Соответственно, передаче дел от Клинта Бартона молодой героине и будет посвящен сюжет первого сезона, события которого начнутся сразу после завершения фильма Avengers: Endgame / «Мстители: Финал». В дальнейшем Кейт примкнет к команде Young Avengers, так что у проекта наверняка будет не один сезон, вдобавок она может появиться в полнометражных фильмах киновселенной Marvel Cinematic Universe.

Помимо Джереми Реннера и Хейли Стейнфилд в сериале Hawkeye / «Соколиный Глаз» снялись Вера Фармига («Мне бы в небо»), Флоренс Пью («Чёрная вдова»), Фра Фи («Отверженные»), Тони Далтон, Алакуа Кокс и Зан Макларнон. Шоураннером выступил Джонатан Игла, известный по сериалам «Безумцы» и «Бриджертоны».

Сериал Hawkeye / «Соколиный Глаз» станет четвертым по счету сериалом MCU для платформы Disney Plus после «ВандаВижен» / WandaVision, «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier и Локи / Loki. Следующие на очереди — «Ms. Marvel», «Moon Knight», «She-Hulk» и «Secret Invasion».

Источник: Variety