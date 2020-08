Маск анонсировал запуск «чудовищно задержавшейся» двухфакторной аутентификации в фирменном приложении Tesla

Автомобили Tesla не зря называют гаджетами на колесах — их способность получать обновления, добавляющие новые возможности, до сих пор остается ключевым отличием и преимуществом автомобилей бренда (Honda недавно пришлось отозвать 608 тысяч машин, чтобы исправить прошивку). После «чудовищной задержки» Tesla наконец готова выпустить обновление фирменного приложения, добавляющее поддержку двухфакторной аутентификации. Релиз апдейта анонсировал глава Tesla Илон Маск в своем твиттере.

Обилие электроники и средств связи делает современными автомобили больше похожими на компьютеры о всеми вытекающими преимуществами и возможными угрозами безопасности — желающих взломать механизмы безопасности и использовать полученный доступ во вред людям появляется все больше. После того как нескольким людям удалось обойти механизмы защиты Tesla (например) глава компании Илон Маск заявил, что кибербезопасность, наряду с традиционной безопасностью, является для компании главным приоритетом. К слову, не так давно программа известного конкурса хакеров Pwn2Own расширилась на автомобили и последние два года Tesla предлагает щедрые вознаграждения за взлом различных подсистем и компонентов автомобиля.

Sorry, this is embarrassingly late. Two factor authentication via sms or authenticator app is going through final validation right now.

