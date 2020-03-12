Matternet представила доработанную версию своего фирменного роботерминала для грузовых дронов





Американская компания Matternet представила новую версию своего относительно компактного автоматического терминала для безопасной работы сервиса доставки биоматериалов и других легких грузов между медицинскими учреждениями. Решение представляет собой трехметровую башню с открываемым куполом, в который может сесть грузовой дрон и оставить или забрать контейнер с грузом, а также получить новый аккумулятор, сообщается в пресс-релизе компании.

Отметим, что Matternet уже несколько лет испытывает сервис быстрой доставки лабораторных анализов и срочно требующихся медикаментов с помощью автономных квадрокоптеров. В 2017 году совместно со Swiss Post американские инженеры запустили такой сервис в Швейцарии, а в 2019 — открыли линию доставки в США вместе с UPS. В рамках данных проектов Matternet использует квадрокоптеры M2 собственной разработки, способные перевозить контейнер с грузом массой до 2 килограмм на расстояние до 20 километров.

Технически дроны M2 могут перевозить любой подходящий груз, например, еду, как Wing, но Matternet решила сосредоточиться на срочной доставке образцов для лабораторных анализов и лекарственных средств между больницами и лабораториями, а также между больницами и складами медпрепаратов. Сервис медицинской доставки, запущенный компанией, работает следующим образом. Для доставки, скажем, образцов крови на анализ врачу необходимо предъявить терминалу-планшету в больнице QR-коды на своем удостоверении и контейнере, указать параметры груза и точку доставки (медлабораторию) и получить разрешение на полет от местного диспетчерского центра, после чего загрузить контейнер с грузом в дрон. Затем летательный аппарат выполняет перевозку груза в автономном режиме под контролем удаленного авиадиспетчера. По прибытию дрона человек, который должен произвести забор контейнера, получает соответствующее уведомление.

Такая схема позволяет доставлять биоматериалы на анализ и другие срочные грузы медицинского назначения значительно дешевле, быстрее, безопаснее и надежнее, чем курьер, передвигающийся по земле, например, на автомобиле, а потому зависящий от малопредсказуемой дорожной обстановки, но представляет потенциальную опасность для окружающих. На случай отказа двигателей или других компонентов у дрона есть самораскрывающийся парашют (впрочем, в прошлом году при падении дрона Matternet в Швейцарии трос парашюта порвался, и компании пришлось остановить полеты на полгода — их возобновили только в январе после тщательного расследования инцидента и внесения ряда изменений в конструкцию беспилотника). Однако даже если сам перелет может пройти без происшествий, на небольшой высоте лопасти садящегося дрона потенциально способны поранить находящихся рядом людей, что создает излишние риски.

Для предотвращения таких ситуаций Matternet в 2017 году представила автономный взлетно-посадочный терминал, а теперь показала его значительно измененную и доработанную вторую версию, визуально представляющую собой расширяющуюся кверху башню. Высота сооружения составляет три метра, поэтому дрон всегда находится выше уровня головы людей.

Купол башни состоит из четырех секций, самостоятельно раскрывающихся и закрывающихся при необходимости. После посадки терминал блокирует дрон, снимает с него грузовой контейнер, помещая его в один из своих четырех внутренних отсеков для хранения, и аккумулятор, тут же ставя на его место новую, полностью заряженную батарею. Медицинский работник может забрать или поместить контейнер в башню только по пропуску при наличии разрешения — для этого в строении предусмотрены бесконтактный сканер и опускающаяся дверца. После завершения доставки беспилотник при отсутствии других поручений может остаться внутри башни до следующего задания.

В случае, если грузовой дрон не находился внутри башни, когда в нее был загружен груз для перевозки, либо если медработник не успевает забрать контейнер с грузом сразу по прилету БПЛА, для того, чтобы образцы биоматериала и медпрепараты в ожидании летательного аппарата или сотрудника медучреждения не испортились, в башне поддерживается определенная температура. В дополнение к этому терминал оснащен специальными датчиками, ориентируясь на которые беспилотники могут производить точную посадку на платформу башни, а также автоматической «системой деконфликтизации», позволяющей дронам, находящимся в воздухе поблизости от терминала, мирно расходиться друг с другом.

Matternet планирует начать распространение новой версии робостанции для дронов с больниц Швейцарии и США. Что касается финансовой стороны вопроса, то, как и в случае с первой версией, улучшенный терминал будет предлагаться медучреждениям в рамках фирменного подписного сервиса срочной перевозки медицинских грузов дронами Matternet с ежегодной оплатой.

Источник: N+1