McDonaldʼs лишился эксклюзивного права на торговую марку Big Mac в Евросоюзе
Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs лишилась эксклюзивного права на торговую марку Big Mac, существующую с 1996 года, в Евросоюзе. Это вовсе не означает, что из ресторанов McDonaldʼs в Европе исчезнут столь полюбившиеся многим «Биг-Маки», но теперь любая закусочная сможет свободно использование это название для своего блюда.
Соотвествующе решение приняло европейское патентное бюро European Union Intellectual Property Office (EUIPO) на недавнем заседании в рамках судебного разбирательства между McDonaldʼs и ирландская сетью ресторанов быстрого питания Supermacʼs, длящегося уже почти пять лет.
Что любопытно, в меню Supermacʼs никогда не было блюд с названием Big Mac. Начало разбирательству было положено в 2015 году после того, как McDonaldʼs попытался помешать расширению ирландской сети в Великобритании и странах ЕС. В иске Supermacʼs утверждала, что McDonaldʼs давно не используется марку Big Mac в Европе.
Адвокаты McDonaldʼs в суде представили массу доказательств (примеры рекламы, упаковки, распечатки из «Википедии») того, что компания продавала бургеры Big Mac в ЕС. Но в EUIPO не увидели убедительных доказательств того, что компания действительно использовала товарный знак Big Mac в последние пять лет.
Источник: Reuters
- В декабре 2018 года McDonald’s в партнерстве с Glovo запустил в Украине сервис быстрой доставки еды на дом McDelivery.