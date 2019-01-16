McDonaldʼs лишился эксклюзивного права на торговую марку Big Mac в Евросоюзе

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs лишилась эксклюзивного права на торговую марку Big Mac, существующую с 1996 года, в Евросоюзе. Это вовсе не означает, что из ресторанов McDonaldʼs в Европе исчезнут столь полюбившиеся многим «Биг-Маки», но теперь любая закусочная сможет свободно использование это название для своего блюда.

Соотвествующе решение приняло европейское патентное бюро European Union Intellectual Property Office (EUIPO) на недавнем заседании в рамках судебного разбирательства между McDonaldʼs и ирландская сетью ресторанов быстрого питания

Что любопытно, в меню

Адвокаты McDonaldʼs в суде представили массу доказательств (примеры рекламы, упаковки, распечатки из «Википедии») того, что компания продавала бургеры Big Mac в ЕС. Но в EUIPO не увидели убедительных доказательств того, что компания действительно использовала товарный знак Big Mac в последние пять лет.

Источник: Reuters