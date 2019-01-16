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McDonaldʼs лишился эксклюзивного права на торговую марку Big Mac в Евросоюзе
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McDonaldʼs лишился эксклюзивного права на торговую марку Big Mac в Евросоюзе

McDonaldʼs лишился эксклюзивного права на торговую марку Big Mac в Евросоюзе

Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs лишилась эксклюзивного права на торговую марку Big Mac, существующую с 1996 года, в Евросоюзе. Это вовсе не означает, что из ресторанов McDonaldʼs в Европе исчезнут столь полюбившиеся многим «Биг-Маки», но теперь любая закусочная сможет свободно использование это название для своего блюда.

Соотвествующе решение приняло европейское патентное бюро European Union Intellectual Property Office (EUIPO) на недавнем заседании в рамках судебного разбирательства между McDonaldʼs и ирландская сетью ресторанов быстрого питания Supermacʼs, длящегося уже почти пять лет.

Что любопытно, в меню Supermacʼs никогда не было блюд с названием Big Mac. Начало разбирательству было положено в 2015 году после того, как McDonaldʼs попытался помешать расширению ирландской сети в Великобритании и странах ЕС. В иске Supermacʼs утверждала, что McDonaldʼs давно не используется марку Big Mac  в Европе.

Адвокаты McDonaldʼs в суде представили массу доказательств (примеры рекламы, упаковки, распечатки из «Википедии») того, что компания продавала бургеры Big Mac в ЕС. Но в EUIPO не увидели убедительных доказательств того, что компания действительно использовала товарный знак Big Mac в последние пять лет.

Источник: Reuters

  • В декабре 2018 года McDonald’s в партнерстве с Glovo запустил в Украине сервис быстрой доставки еды на дом McDelivery.
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