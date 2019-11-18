«Мечта любого тинейджера»: двухколесный электроскейт Speedboard разгоняется до 48 км/ч





Если электросамокат кажется банальным, а на традиционной для электроскейтов скорости в 25 км/ч вас вечно обгоняют — вам нужен двухколесный скейт Speedboard от инженера из Лос-Анджелеса Дэвида Джексона, разработавшего, вероятно, самый крутой девайс для передвижения по городу. По его утверждению, Speedboard развивает скорость до 48 км/ч, очень маневренный и может ездить по нетипичной для скейтов местности – например, по гравию или утоптанной земле.

Обычно электроборды — это слегка модифицированные обычные скейты, с четырьмя колесами и прямым электроприводом. Джексон подошел к идее совсем иначе. Колеса у Speedboard пневматические, диаметром 26 см, что позволяет ездить по неровным поверхностям. И их всего два. А разгоняет Speedboard мощный мотор на 4 кВт (его мощности достаточно, чтобы поднимать райдера на уклоны до 30%) и цепной привод — так надежнее, уверяет инженер. Регулируется скорость с ручного пульта, передающего информацию по Bluetooth.

Переднее колесо за счет специального механизма перекоса может поворачиваться на 30 градусов относительно доски, подчиняясь наклонам тела наездника. Радиус поворота Speedboard — всего 2,4 метра. Максимальный наклон скейта, при котором дека не будет дотрагиваться до земли, — 50°. Максимальная скорость — 48 км/ч, причем она выбрана не случайно. Джексон считает, что так безопаснее в городском трафике. Тех, кто едет медленнее по дороге при нехватке велосипедных дорожек, часто обгоняют и подрезают. Если же двигаться быстрее, то тормозной путь будет слишком большим и в случае ситуации потенциального ДТП гонщик попросту не сможет оперативно остановиться.

Что касается рамы Speedboard, то она имеет направляющие из авиационного алюминия и рулевые рычаги из нержавеющей стали, дека же выполнена из износостойкого прозрачного поликарбоната. Транспортное средство без труда выдержит наездника массой до 113 кг при статической грузоподъемности 226 кг. Весит скейт 11,8 кг при длине 127 см.



Электричество для мотора обеспечивают 52 литий-ионные батареи, объединенные в четыре блока. Совокупная емкость — 396 Вт⋅ч. При необходимости каждый блок можно отсоединить и вытащить — это позволяет перевозить Speedboard в самолете (сам скейт сдается как багаж, батареи проходят как ручная кладь). Заряда хватает на 25-38 км пути — в зависимости от веса и стиля езды. На то, чтобы зарядить батареи на 80%, необходимо 80 минут, полная зарядка добавляет к 80 минутам дополнительные 2 часа — по словам разработчиков, это необходимо для максимизации срока службы батарей.

Джексон называет свой скейт «мечтой любого тинейджера» — и за несколько дней Kickstarter-кампании набрал необходимые для производства первой партии $20 000. Для участников краудфандинга стоимость Speeboard — $1999, начало поставок намечено на май 2020 года.

Источник: hightech.plus