Microsoft представила консоль Xbox One X Gears 5 Limited Edition и аксессуары в стиле игры Gears 5, в комплект поставки входят ключи на все версии Gears of War

Компания Microsoft представила консоль Xbox One X Gears 5 Limited Edition и ряд аксессуаров, оформленные в стиле новой игры Gears 5. Новинку уже можно предзаказать по цене $499, ее продажи стартуют 6 сентября, практически одновременно с релизом Gears 5.

Консоль Xbox One X Gears 5 Limited Edition отличается стильным полупрозрачным корпусом, сквозь поверхность которого проглядывает символ игры Crimson Omen, «погруженный в снег и лед». Дизайн был создан при участии соавтора Gears Рода Фергюссона и команды Xbox.

Консоль дополнена беспроводным контроллером ограниченной серии Xbox Wireless Controller Gears 5 Kait Diaz Limited Edition, который можно будет приобрести отдельно за $74,99 начиная с 20 августа. Также отдельно предложат подставку для зарядки контроллера за $49,99, набор из клавиатуры и мыши Razer за $299,99, гарнитуру Razer Thresher и внешний жесткий диск Seagate — все аксессуары в том же стиле Gears 5, что и основная консоль.

Также в комплект поставки бандла Xbox One X Gears 5 Limited Edition входят цифровые ключи для загрузки игр Gears 5 Ultimate Edition, Gears of War Ultimate Edition, а также Gears of War 2, Gears of War 3 и Gears of War 4. В подарок прилагается код на один месяц подписки на игровые сервисы Xbox Game Pass и Xbox Live Gold, а также скины Ice Kait и Ice Jack.

