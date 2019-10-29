Министерство культуры хочет создать украинскую электронную библиотеку, а также преобразовать физические библиотеки в «хабы с книгами и доступом в интернет»





Украинский культурный фонд, находящийся в подчинении Министерства культуры, совместно с Министерством цифровой трансформации планируют создать национальную электронную библиотеку. Об этом в интервью изданию «Радио Свобода» сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, назвавший популяризацию чтения одной из главной задач своего ведомства.

«Для того, чтобы люди больше читали, у них должна быть привычка читать. Привычка читать формируется в школе, в семье, в детстве. Поэтому часть наших действий, усилий и средств будет вместе с МОН направлена на то, чтобы такая привычка появлялась в школе. Это первое. И второе – это наличие контента, то есть наличие интересных книг», — отметил Бородянский.

По его словам, Кабмин рассматривает электронные книги в качестве способа минимизировать барьер для доступа к литературе, в том числе — к вышеупомянутым «интересным книгам».

«Сейчас мы работаем… над созданием украинской электронной библиотеки… чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет или где он будет в ближайшее время, у детей была возможность добраться до книги. Мы планируем, что несколько наименований будут бесплатны вообще, то есть государство будет это оплачивать. Я не знаю, сколько [именно], [это могут быть] несколько, 10, 20, 30 наименований. Мы посмотрим. И любой человек сможет [получить к ним доступ], читать их», – добавил чиновник.

Помимо этого, министр заявил, что в Украине «очень много библиотек» — около 15,5 тысяч. По его мнению, этим учреждениям необходимо трансформироваться.

«Библиотеки должны преобразиться. Они должны стать современным таким хабом, современным местом, где будут и книги, и доступ в интернет. Поэтому я считаю, что нам нужно трезво оценить, сколько мы сможем реально удерживать библиотек качественных. Второе. Мы должны объяснить местным властям, зачем им библиотеки, что [это] за места, как библиотеки могут изменить местность, где они расположены. То есть как библиотеки могут влиять на общество и местных жителей», — указал Бородянский.

Источник: «Радио Свобода»