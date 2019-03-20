Мобильная игра для дополненной реальности Angry Birds AR: Isle of Pigs выйдет в апреле на платформе iOS [видео]

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Компания Rovio объявила старт предзаказов на бесплатную игру Angry Birds AR: Isle of Pigs, которая перенесет «злых птичек» в реальный мир с помощью технологий дополненной реальности.

Геймплей остался прежним — игроку предстоит использовать огромную рогатку и птиц с различными «убойными» характеристиками, чтобы разрушить укрепления зеленых свиней. Только теперь играть предстоит не на плоском экране в 2D, а в реальном окружении, что по крайней мере выглядит довольно интересно. Вдобавок уровень в 3D позволяет рассмотреть укрепления со всех сторон, передвигаясь вокруг карты со смартфоном в руках.

Игра Angry Birds AR: Isle of Pigs будет доступна весной текущего года (ориентировочно 11 апреля), чтобы не пропустить запуск, можно подписаться на игру в магазине контента App Store по следующей ссылке. На первом этапе игра будет доступна только на платформе iOS, она будет поддерживаться смартфонами от iPhone 6S и старше, планшетами iPad пятого поколения и старше, а также всеми моделями линейки iPad Pro.

Кстати, недавно вышел первый тизер-трейлер мультфильма The Angry Birds Movie 2 / «Angry Birds в кино 2», который продолжит рассказ о «злых птицах» и их противостоянии со свиньями.

Источник: Rovio