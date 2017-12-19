Monobank снял серию рекламных роликов, в которых сравнивает себя с обычными украинскими банками [видео]

Команда первого в Украине мобильного банка Monobank запустила рекламную кампанию, выложив в Youtube сразу несколько своеобразных видеороликов. С учетом того, что проект запускался выходцами из ПриватБанка, было бы неудивительно, если бы Monobank попытался сыграть на своих отличиях по сравнению с “зеленым банком”, выдав серию противостояний в стиле “Mac против PC” или “Samsung против Apple”.

Однако в Monobank решили не нагнетать обстановку и просто сравнили себя со всеми “классическими” банками сразу, рассказав об отсутствии бумажных документов, отделений, очередей, банкоматов и роботов в службе поддержки. Напоследок команда мобильного банка поздравила своих пользователей с Новым годом.

Всего на канале вышло шесть коротких роликов, но первый настолько сильно отличается по стилю от остальных, что мы не будем его здесь публиковать (если вам все же интересно, то вот ссылка на него).

















Напомним, что Monobank – это первый проект компании Fintech Band, которую запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после ухода из «ПриватБанка». Monobank развивается в партнерстве с “Универсал Банком”, а чуть позже аналогичный проект iBox Bank должен запуститься с “Айбокс Банком”. В середине ноября проект вышел из стадии бета-тестирования, выложив в открытый доступ сначала iOS, а потом и Android-версию своего мобильного приложения.

Источник: Monobank