Mortal Shell, Observer System Redux и другие. Анонсы и трейлеры игр первого дня Summer of Gaming от IGN

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В ночь с 10 на 11 июня стартовал Summer of Gaming, онлайн-фестиваля, являющегося своего рода заменой отмененной E3, который проводит игровое издание IGN. Он завершится презентацией Cyberpunk 2077 25 июня — изначально планировалось, что она откроет мероприятие, но CD Projekt RED решила на две недели отложить показ из-за протестов в США. В рамках первой трансляции, открывающей шоу, было анонсировано несколько игр, а также показаны трейлеры и геймплей.

Трейлер и геймплей экшен-RPG Mortal Shell

Игра позволит пробудить смертные оболочки павших воинов и постепенно раскрыть их таланты, выучив новые стили боя. Визуально, в том числе интерфейсом, новый проект Cold Symmetry напоминает культовую Dark Souls, да и сами разработчики особо не скрывают, что вдохновлялись серией Souls. Однако сражения, если судить по видео, обещают быть несколько динамичнее. Прохождение Mortal Shell займет около 20 часов.

Mortal Shell выйдет на PS4, Xbox One и ПК. Бета-тест стартует 3 июля на ПК.

Анонс Metal: Hellsinger

Детище Funcom и The Outsiders (студия Дэвида Гольдфарба, бывшего геймдиректора PayDay 2 и ведущего дизайнера Bad Company 2). Проект представляет собой шутер от первого лица с элементами ритм-игр. Страница проекта уже появилась в Steam, а релиз запланирован на 2021 год для консолей текущего и нового поколения, а также ПК.

Синематик-трейлер Werewolf: The Apocalypse