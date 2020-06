Mortal Shell, Observer System Redux и другие. Анонсы и трейлеры игр первого дня Summer of Gaming от IGN

В ночь с 10 на 11 июня стартовал Summer of Gaming, онлайн-фестиваля, являющегося своего рода заменой отмененной E3, который проводит игровое издание IGN. Он завершится презентацией Cyberpunk 2077 25 июня — изначально планировалось, что она откроет мероприятие, но CD Projekt RED решила на две недели отложить показ из-за протестов в США. В рамках первой трансляции, открывающей шоу, было анонсировано несколько игр, а также показаны трейлеры и геймплей.

Игра позволит пробудить смертные оболочки павших воинов и постепенно раскрыть их таланты, выучив новые стили боя. Визуально, в том числе интерфейсом, новый проект Cold Symmetry напоминает культовую Dark Souls, да и сами разработчики особо не скрывают, что вдохновлялись серией Souls. Однако сражения, если судить по видео, обещают быть несколько динамичнее. Прохождение Mortal Shell займет около 20 часов.

Mortal Shell выйдет на PS4, Xbox One и ПК. Бета-тест стартует 3 июля на ПК.

Детище Funcom и The Outsiders (студия Дэвида Гольдфарба, бывшего геймдиректора PayDay 2 и ведущего дизайнера Bad Company 2). Проект представляет собой шутер от первого лица с элементами ритм-игр. Страница проекта уже появилась в Steam, а релиз запланирован на 2021 год для консолей текущего и нового поколения, а также ПК.

Экшен-RPG в сеттинге World of Darkness от студии Cyanide, известной по Call of Cthulhu и Styx: Shards of Darkness. Релиз запланирован на 2020 год для PS4, Xbox One и ПК.

Трейлер средневекового онлайн-экшена Chivalry 2

Chivalry 2 представляет собой сетевой экшен с видом от первого лица в духе «эпических средневековых баталий». Deep Silver и Torn Banner Studios обещают поддержку 64 игроков, переработанную боевую систему и широкие возможности персонализации. Трейлер просочился в сеть за несколько часов до официального показа. Игра выйдет на PS5 и Xbox Series X, а также получит кроссплей как минимум между консолями текущего поколения и ПК. У проекта пока нет даты релиза.

Анонс Alex Kidd in Miracle World DX

Merge и Sega готовят обновленную версию платформера 1986 года, которая будет доступна ПК и консолях, включая Switch. В ней переработали визуальный стиль, добавили новые уровни и обновили механики передвижения. Даты выхода у игры пока нет. Геймплей Second Extinction Кооперативный шутер на троих, в котором будет много оружия, чтобы отбиться от динозавров-мутантов. Анонсирующий трейлер можно было увидеть на недавней презентации Xbox Series X. Разработкой Second Extinction занимается Systemic Reaction, новое подразделение студии Avalanche Studios. Трейлер The Waylanders

Партийная RPG от GATO в стиле Dragon Age: Origins и Baldur’s Gate. За звуковое спровождение отвечает Инон Зур, а соавтором сценария выступает Крис Авелонн. Игра должна появится в раннем доступе Steam уже 16 июня.

15 минут геймплея Yakuza: Like a Dragon

Еще одни проект, изначально дебютировавший на презентации Xbox Series X. Большая часть ролика показывает боевую систему, однако в нем также есть несколько кадров с исследованием города и разными активностями.