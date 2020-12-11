Мультфильм Soul / «Душа» от студии Pixar выйдет в Украине 25 декабря 2020 года — в тот же день, что и цифровой релиз в Disney+





Два месяца назад компания Disney официально объявила, что новая анимационная лента «Душа» / Soul от студии Pixar не попадет в американские кинотеатры, а с 25 декабря отправится прямиком в фирменный стриминговый сервис Disney+. Как оказалось, компания решила сделать исключение для стран, где фирменный стриминговый сервис еще не работает, поэтому в Украине этот мультфильм выйдет в кинотеатрах, причем в то же время, что и цифровой релиз — 25 декабря 2020 года.

Как нетрудно догадаться по названию, мультфильм Soul / «Душа» посвящен философским вопросам жизни и смерти. По сюжету преподаватель музыки Джо Гарднер практически погибает в результате несчастного случая и в результате его душа отправляется в место, в котором души развиваются перед тем, как отправиться к новорожденному ребенку. Он выступает в роли наставника дерзкой молодой души, а узнав, что не погиб и находится в коме, решает попробовать вернуться обратно…

Режиссером и продюсером мультфильма выступил Пит Доктер, отметившийся весьма похожей анимационной картиной Inside Out / «Головоломка».

Источник: Kinomania