«Мятежные» акционеры Facebook не сумели сместить Марка Цукерберга с поста главы правления компании

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Ежегодное собрание акционеров Facebook закончилось без сенсаций: несмотря на критику, основатель крупнейшей соцсети мира Марк Цукеберг сохранил пост главы правления компании и всю полноту власти над ней.

Напомним, ранее часть акционеров возложила на Цукерберга ответственность за серию скандалов, в которых оказалась замешана соцсеть — начиная от возможного вмешательства в американские выборы и заканчивая инцидентом с Cambridge Analytica. По их мнению, накопившиеся проблемы не находят своего решения, потому что глава социальной сети, во-первых, занимает пост председателя совета директоров одновременно с должностью генерального директора компании, а во-вторых, контролирует около 60% голосов при принятии стратегических решений, что делает его практически неприкосновенным.

В связи с этим «мятежные» инвесторы предложили два варианта решения проблемы. Первый из них заключался в том, чтобы Цукерберг покинул пост председателя, а вместо него пришел независимый управленец.

«Генеральный директор, который также является председателем совета директоров, может оказывать чрезмерное влияние на совет директоров и его повестку дня, ослабляя тем самым надзор совета директоров за деятельностью менеджмента. Разделение же должностей позволит гендиректору сосредоточиться на управлении компанией, а председателю — на надзоре и стратегическом руководстве», — утверждали акционеры.

«В Google, Microsoft, Apple, Oracle и Twitter должности генерального директора и председателя занимают разные люди», — указывали они.

Суть второго варианта — лишить Марка Цукерберга монополии на принятие важных решений.

Вместе с тем, 34-летний миллиардер отверг все обвинения. Отвечая на вопросы участников собрания, он заявил, что социальные проблемы, такие как регулирование политической агитации и неприкосновенность частной жизни, должны решаться правительством, а не коммерческой компанией. Кроме того, он отклонил список предложений и, по сути, не дал добро на «свержение» самого себя, вкратце пояснив, что по-прежнему видит себя любимого лучшим кандидатом на управление компанией.

Впрочем, группа недовольных акционеров все равно осталась довольна результатом.

«Мы знали, что изменений не будет, но воодушевлены тем, что Цукерберг услышал критику в свой адрес», — заявили критики.

Источник: hightech.plus