На GOG.com бесплатно раздают гонку Carmageddon TDR 2000 и предлагают 50% скидку на ее новую версию Carmageddon: Max Damage

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На сервисе цифровой дистрибуции GOG.com вышла игра Carmageddon: Max Damage, в честь чего все игры легендарной серии можно купить со скидкой, а версию Carmageddon TDR 2000 – получить бесплатно в течение 48 часов.

Раздача игры продлится до 20 января 16:00 по киевскому времени, чтобы получит игру бесплатно, достаточно зайти на страницу игры. Новую игру Carmageddon: Max Damage можно получить со скидкой 50% до 25 января, 16:00 по киевскому времени приобретая отдельно, или со скидкой в 75%, если пополнять свой набор Carmageddon, содержащий все игры серии.

Авторы игр серии описывают игровой процесс следующим образом:

“Присоединяйтесь к бескомпромиссному дорожному побоищу! Раскатывайте по асфальту [цензура], стремясь добраться до финиша вовремя, настраивайте автомобиль под свои нужды и используйте все виды сумасшедших усилений, сея хаос самыми изобретательными способами. Создайте свой брутальный стиль — каждый из режимов игры, автомобилей, видов окружения, пешеходов и соперничающих гонщиков добавляет свою изюминку в бурлящий котел, наполненный искореженным металлом и беззастенчивым весельем.”

А вот так выглядят трейлеры обеих игр:

Источник: GOG.com