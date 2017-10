На GOG стартовала «Хэллоуин Распродажа 2017» с 90% скидками на 200 игр и бесплатной Tales from the Borderlands для самых активных покупателей

Сайт GOG.com объявил о начале акции «Хэллоуин Распродажа 2017» в рамках которой можно приобрести более 200 игр со скидками до 90%. Наиболее активным покупателям, которые потратят на распродаже от $15 выше, сервис бесплатно подарит Tales from the Borderlands от Telltale Games.

Со скидками будут предлагаться классические игры из серии Quake и DOOM (-66%); набор D&D, включающий в себя дополнения Forgotten Realms, Ravenloft и т.д. (-66%); Hotline Miami (-80%), Call of Cthulhu: Prisoner of Ice & Shadow of the Comet (-75%); серия The Suffering (-20%); Darkest Dungeon (-60%) и дополнение Crimson Court (-20%), The Vanishing of Ethan Carter (-80%), Bad Mojo Redux (-90%) и другие проекты.

Каждый из наборов, представленных на Хэллоуинской распродаже, можно собрать самостоятельно — при покупке всего набора целиком скидка будет максимальной, а если у игрока уже есть какие-то игры из комплекта, то можно будет просто докупить недостающие. Во время распродажи пользователи также смогут добавить в свою библиотеку на GOG.com почти тридцать «ужастиков» — например, Hand of Fate, SOMA, Amnesia, Layers of Fear и т.д.

Отметим, что распродажа по случаю Хэллоуина 2017 продлится до 3 ноября, 02:00 по киевскому времени.

Источник: GOG