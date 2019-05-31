На GOG стартовала летняя распродажа: больше 2000 игр со скидками до 90% (фантастическое приключение Obduction — в подарок)

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В магазине GOG.com стартовала традиционная летняя распродажа, в рамках которой можно приобрести больше 2000 игр из библиотеки сайта со скидками до 90%.

Участие в распродаже принимают как классические игры, так и новые проекты. Например, в настоящее время можно приобрести полное издание BioShock Infinite Complete Edition за $8,29 (скидка 75%), The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — за $6,99 (-70%), Diablo — за $6,19 (скидка 11%), Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — за $14,99 (-40%), Thronebreaker: The Witcher Tales — за $7,99 (-50%), Katana ZERO — за $6,79(-20%), Warcraft I & II — за $9,69 (скидка 10%), Darksiders III — за $14,99 (-50%), Frostpunk (-40%) — за $8,99, Crysis за — $1,89 (-76%), Vambrace: Cold Soul — за $11,24 (скидка 10%) и многое другое.

Кроме того, до 1 июня 16:00 по киевскому времени можно совершенно бесплатно получить копию фантастического приключения Obduction от авторов Myst. Для этого нужно нажать на кнопку «Получить» на главной магазина или на странице игры.

Одновременно в магазине стартовали блиц-скидки со сменой участников каждые 24 часа и появились специальные подборки «Микс дня» с тематическими сборниками игр со сниженными ценами.

Акция завершится 18 июня в 01:00 по киевскому времени.

Источник: GOG