На Kickstarter стартовал сбор средств на производство «первой потребительской AR-гарнитуры» Norm Glasses

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Молодая компания Human Capable планирует выпустить «первую потребительскую гарнитуру дополненной реальности». Продажи устройства стартуют уже в следующем году.

Отметим, что гарнитуры дополненной реальности уже существуют, однако в большинстве случаев они слишком громоздкие и неудобные для повседневного использования. Чтобы сделать умные очки по-настоящему популярными, необходимо создать легкую и стильную модель. Именно над таким устройством уже четыре года работает флоридский стартап Human Capable.

Как сообщает Venture Beat, гаджет под названием Norm Glasses весит всего 30-36 грамм. Внешне он практически неотличим от обычных очков: вся электроника, включая процессор, память, динамики, микрофон, батарею и камеру, встроена внутрь оправы.

С помощью устройства можно совершать телефонные звонки, слушать музыку, работать с текстами и электронными письмами, читать соцсети, просматривать фото- и видеоконтент, делать фотографии и снимать видео (отснятый материал будет храниться во внутренней памяти аппарата), сканировать штрих-коды и узнавать прогноз погоды. Также заявлена поддержка интернет-серфинга (по мнению разработчиков, данная функция пригодится для поиска или уточнения рецептов во время готовки и просмотра инструкций по починке той или иной техники), навигации, уведомлений, напоминаний и голосовых помощников.

На видео ниже можно оценить качество картинки, выводимой на линзы Norm Glasses (ролики были сняты при помощи сторонней камеры):

Управлять устройством предлагается посредством голоса, мобильного приложения-компаньона для смартфонов, связывающегося с очками по Bluetooth, сенсорной панели, вынесенной на оправу, либо жестами головы. Емкости батареи гаджета хватит на один-два дня использования.

По заверению разработчиков, специальная конструкция динамиков позволит воспринимать звук, не отвлекаясь от реального окружения. При этом громкость будет настраиваться автоматически и подбираться таким образом, чтобы звук был слышен исключительно владельцу очков.

В настоящее время Human Capable начинает кампанию по сбору средств на Kickstarter. Стоимость Norm Glasses по предварительному заказу составит $239, в розницу устройство поступит по цене в $449.

Интересно, что в стоимость гарнитуры входит небольшая кастомизация линз по желанию клиента: в частности, можно будет заказать цветные линзы, с фотохромированием или без него, с поляризацией или без нее. Линзы с диоптриями, однако, придется покупать отдельно — либо по предварительной договоренности с разработчиками очков, либо приобретя устройство с обычными линзами и отнесся его в ближайшую оптику (из чего можно сделать вывод, что линзы в Norm Glasses будут, как минимум, съемными).

Ориентировочная дата первых поставок — январь 2020 года.

Источник: hightech.plus