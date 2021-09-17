На Netflix вийшов третій сезон Sex Education — з українським дубляжем
17 вересня на Netflix вийшов третій сезон Sex Education / «Статеве виховання» — всі вісім епізодів доступні з повноцінною (студійною) українською озвучкою та субтитрами.
Події комедійного серіалу розгортаються незабаром після фіналу другого. сезону, який вийшов півтора року тому. Головні герої повернуться в середню школи Мурдейл, де з’явиться нова директорка, яку зіграла Джеміма Кьорк («Дівчата»). Окрім Ейса Баттерфілда, Джилліан Андерсон, Шуті Гатви та Емми Маккі, які повернулись до своїх ролей, в продовженні серіалу також знялись Дуа Салех та Джейсон Айзекс.
До речі, попередні два сезони одного з самих популярних комедійних шоу тепер також доступні з українським дубляжем та субтитрами.
Трейлер третього сезону Sex Education в оригіналі англійською
- Sex Education — британський комедійно-драматичний телесеріал, що розповідає про проблеми учнів середньої школи англійського містечка Мурдейл.
-
- Перший сезон серіалу з 8 серій вийшов на Netflix 11 січня 2019 року, та отримав схвальні відгуки як критиків, так і глядачів. У січні 2020 року вийшов другий сезон, який теж отримав високі оцінки (98% на Rotten Tomatoes).