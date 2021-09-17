На Netflix вийшов третій сезон Sex Education — з українським дубляжем





17 вересня на Netflix вийшов третій сезон Sex Education / «Статеве виховання» — всі вісім епізодів доступні з повноцінною (студійною) українською озвучкою та субтитрами.

Події комедійного серіалу розгортаються незабаром після фіналу другого. сезону, який вийшов півтора року тому. Головні герої повернуться в середню школи Мурдейл, де з’явиться нова директорка, яку зіграла Джеміма Кьорк («Дівчата»). Окрім Ейса Баттерфілда, Джилліан Андерсон, Шуті Гатви та Емми Маккі, які повернулись до своїх ролей, в продовженні серіалу також знялись Дуа Салех та Джейсон Айзекс.

До речі, попередні два сезони одного з самих популярних комедійних шоу тепер також доступні з українським дубляжем та субтитрами.

Трейлер третього сезону Sex Education в оригіналі англійською