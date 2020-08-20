На Netflix вышел документальный сериал «High Score» о золотом веке создания видеоигр [трейлер]

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Если вы интересуетесь ретро-играми, то просто обязаны посмотреть новый документальный сериал «High Score» от Netflix. Проект из шести серий рассказывает о «Золотом веке» видеоигр, когда крупные компании и дерзкие одиночки создавали такие культовые проекты, как Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog и т.д.

«Без правил и роадмапов игроки и новаторы раздвигали границы возможного заработка, сокрушения соперников и завоевания сердец. Это история о мозгах, стоящих за пикселями, и о том, как их непревзойденные инновации почти случайно создали многомиллиардную индустрию» — отметили в Netflix.

О своих проектах рассказывают геймдизайнеры и другие важные для развития индустрии деятели.













Первый сезон «High Score» в составе шести серий со вчерашнего дня доступен на стриминговой платформе Netflix.

Источник: Netflix