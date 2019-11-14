На Oculus Rift и Rift S вышел боевик Stormland от небезызвестных Insomniac Games

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Студия Insomniac Games, известная по Marvel’s Spider-Man и Ratchet & Clank, опубликовала релизный трейлер VR-боевика Stormland.

Главный герой — робот-гуманоид, который вместе со своими механическими собратьями был отправлен человечеством на далекую планету с целью изучить ее и впоследствии колонизировать. Время шло, роботы успешно справились с поставленной задачей и после ее выполнения продолжили заботиться о планете. Однако этой идиллии не суждено было продолжаться вечно: однажды на этот весьма безобидный мир нападают другие роботизированные создания, которые принимаются уничтожать местных роботов-колонизаторов.

Главному герою относительно повезло: хотя его тело пострадало, ему удается сохранить свой искусственный разум и вспомнить о своем предназначении. Перемещаясь по захваченному полчищами недругов миру, начавшему приходить в запустение, протагонисту предстоит собрать запчасти и отремонтировать себя и по возможности — своих товарищей, а затем устроить темную недоброжелателям при помощи мощных пушек: от пистолетов до миниганов.

По утверждению самих Insomniac Games, разработчики уделили особое внимание системе передвижения и изучения планеты, призванной «позволить игрокам получить один из наиболее богатых VR-опытов». Главный герой будет забираться на утесы, спускаться в пропасти и парить в восходящих потоках.

Игра поддерживает как одиночное прохождение, так и кооператив на двоих.

Релиз нового проекта Insomniac Games состоялся, как ни странно, не на PlayStation 4, а на гарнитурах виртуальной реальности Oculus Rift и Rift S.

Предыдущие трейлеры Stormland представлены ниже:

Источник: Imsoniac Games