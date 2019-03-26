На панорамах Google Street View появился остров Девон

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Разработчики сервиса Google Street View добавили на него панорамы канадского острова Девон, поверхность которого считается одной из наиболее близких к марсианской среди мест на Земле.

Отметим, что остров Девон располагается на севере Канады за полярным кругом и является самым большим необитаемым островом в мире. На острове практически нет растительности, а его рельеф во многом напоминает те пустынные пейзажи, которые можно увидеть на снимках марсоходов.

Благодаря схожести условий Девон использовался для имитации миссий на Марсе в рамках проектов Haughton—Mars Project и Flashline Mars Arctic Research Station (на фото выше).

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Как сообщается, экспедиция Google для добавления панорам состоялась в июле 2018 года. Во время нее команда специалистов передвигалась по острову на квадроциклах и снимала кадры для панорамы на 360-градусную камеру GoPro.

Источник: N+1