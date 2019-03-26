Блоги
На панорамах Google Street View появился остров Девон
0

На панорамах Google Street View появился остров Девон

На панорамах Google Street View появился остров Девон

Разработчики сервиса Google Street View добавили на него панорамы канадского острова Девон, поверхность которого считается одной из наиболее близких к марсианской среди мест на Земле.

Отметим, что остров Девон располагается на севере Канады за полярным кругом и является самым большим необитаемым островом в мире. На острове практически нет растительности, а его рельеф во многом напоминает те пустынные пейзажи, которые можно увидеть на снимках марсоходов.

Благодаря схожести условий Девон использовался для имитации миссий на Марсе в рамках проектов Haughton—Mars Project и Flashline Mars Arctic Research Station (на фото выше).

Как сообщается, экспедиция Google для добавления панорам состоялась в июле 2018 года. Во время нее команда специалистов передвигалась по острову на квадроциклах и снимала кадры для панорамы на 360-градусную камеру GoPro.

Источник: N+1

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить