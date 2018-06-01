На выставке E3 2018 представят целый ряд игр для Nintendo Switch, включая Fortnite, FIFA 19 и Dragon Ball FighterZ

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На сайте 4Chan появилась фотография списка игр для Nintendo Switch, которые компания Nintendo якобы представит на игровой выставке E3 2018. Целый ряд источников, включая Kotaku и Eurogamer, уже подтвердил, что список правильный, так что владельцы консолей могут начинать отсчитывать дни до официального анонса.

Судя по списку, на выставке будут анонсирована популярнейшая «королевская битва» Fortnite, а также такие проекты, как Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter Generations Ultimate, FIFA 19, Killer Queen Black, Starlink: Battle for Atlas, Paladins, Overcooked 2 и Mario Tennis Aces.

Напомним, что Fortnite уже запустилась на платформе iOS, а релиз Android-версии ожидается до конца текущего лета. В этих релизах игроки управляют процессом с помощью сенсорного экрана, однако Nintendo Switch сможет предложить комбинацию из тачскрина и контроллеров Joy-Con, что заметно упростит управление.

Источник: The Verge