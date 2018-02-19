ОБНОВЛЕНО: Начались съёмки нового украинского фильма-фэнтези «Только чудо»

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На территории курорта Буковель начались съёмки украинского фильма в жанре фэнтези под названием «Только чудо».

«Только чудо» – это зимнее фэнтези, которое пропагандирует семейные ценности и рассчитано на широкую зрительскую аудиторию. Это сказочная история, которая происходит в вымышленной стране в канун праздника святого Николая. Её герои под влиянием рождественского чуда преодолевают трудности, находят настоящую любовь и дружбу. Это история молодого Северина, который, рискуя собой, спасает жизнь отцу. Ему придётся бороться с фантастическими зверями и плохими парнями и одержать победу и сердце любимой Софии.

Над фильмом работает украинская команда. Дизайнер Айна Гассе создала для фильма почти полтысячи костюмов. А режиссером и автором сценария стала Елена Каретник. Спецэффекты для фильма разработала украино-американская компания, которая в 2016 году победила в премии MTV «Best Video Awards».

Всего над лентой работают более шести сотен специалистов. Среди них – более 200 актеров и профессиональных фигуристов. Также в съёмках задействованы десятки животных, которые будут летать и разговаривать в фильме.

По сюжету, действие происходит в Малый Ледниковый период. Снимать большинство сцен картины творческая группа решила не в павильоне с искусственным снегом, а под открытым небом. Специально для съемок фильма «Только чудо» на территории курорта Буковель создали одну из локаций – «Дом Марии» и искусственное озеро-каток. Там можно погулять и понаблюдать за процессом съемок. Частично съёмки будут проходить и в Финляндии.

Музыку к фильму написал украинский композитор Дмитрий Коновалов. Некоторые композиции оркестр под руководством Николая Лысенко исполнил во время новогодней ночи на Софийской площади Киева. Присоединилась к проекту певица Иллария. Она в роли феи Снов, исполняет в фильме старинную украинскую колыбельную «Ой ходить сон».

Фильм «Только чудо» снимают по заказу Министерства культуры и Госкино. Его бюджет составляет почти 62 млн грн, из них 44 млн грн – государственные средства.

Премьера фильма запланирована на конец 2018 года. Прокат фильма «Только чудо» запланирован в Украине, США, Канаде и европейских странах. Длительность картины составит 110 минут.

Источник: КНК Медиа, Kazka Production