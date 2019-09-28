Нейросеть превращает наброски в готовое изображение объекта в реальном времени

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Разработчики из Adobe Research создали приложение на основе нейросетевого алгоритма, которое в реальном времени дорисовывает сделанный пользователем набросок и превращает его в готовое изображение. Разработка будет представлена на конференции ICCV 2019, статья о ней опубликована на arXiv.org.

Интерфейс программы состоит из двух окон и вспомогательных кнопок. В первом окне пользователь рисует набросок, а во втором видит созданное нейросетью изображение. Для начала пользователь выбирает класс объекта, к примеру, ананас, и алгоритм сразу же выдает типичный для него набросок. После начала рисования нейросеть постоянно обновляет набросок и готовое изображение, дополняя часть, нарисованную пользователем.

Для обучения алгоритма разработчики собрали собственный датасет, состоящий из изображений объектов, а также их набросков.

Помимо публикации статьи о разработке авторы также опубликовали на GitHub исходный код приложения для Linux и macOS и краткую документацию к нему.

По словам разработчиков, наличие обратной связи в реальном времени делает работу с нейросетью более наглядной, а выдача возможных готовых набросков упрощает процесс рисования для пользователей, которые могут испытывать сложности с рисованием от руки.

Источник: N+1