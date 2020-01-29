



Немецкие инженеры предложили встраивать в ремешки умных часов дополнительные экраны, чтобы увеличить пространство для вывода визуальной информации. В рамках своего исследовательского проекта разработчики собрали несколько рабочих прототипов таких ремешков, а также описали различные варианты использования дополнительных экранов.

Отметим, что одна из ключевых фундаментальных проблем умных часов заключается в том, что их единственный экран обычно слишком мал, чтобы уместить всю необходимую информацию. Кроме того, если в часах используется сенсорный экран, удобство пользования им также оставляет желать лучшего, особенно когда необходимо нажимать на небольшие элементы интерфейса.

Поскольку просто увеличить размер экрана не представляется возможным (носить часы с большим дисплеем вряд ли будет комфортно), инженерам приходится находить другие пути решения этой проблемы. Например, в 2018 году китайская компания Haier представила прототип умных часов, способный проецировать интерфейс на руку пользователя. Вместе с тем, данный подход обладает рядом ограничений: так, он требует, чтобы рука была свободна от одежды, а кроме того, проекция на близкую поверхность неизбежно приводит к искажениям и низкому качеству изображения.

Инженеры из Дрезденского технического университета подошли к вопросу с иной стороны: они предложили оснастить умные часы дополнительными дисплеями, на которые можно было бы выводить недостающую информацию, а чтобы из-за них конструкцию смартвотчей не пришлось кардинально пересматривать и они не стали шире, новые элементы было решено разместить на уже существующей части часов, которая, к тому же, до сих пор оставалась совершенно незадействованной, — верхней поверхности ремешка.

Основой для прототипов изобретатели сделали две модели умных часов Samsung, отсоединив от них стандартные ремешки. Вместо них разработчики установили самодельные ремешки с экранами на электронных чернилах или монохромной OLED-матрицей (в обоих вариантах дисплей поддерживал сенсорное управление). Кроме того, они создали прототип, имитирующий ремешки с цветными OLED-экранами, положив часы на планшет и прикрыв большую часть экрана.

Поскольку данный исследовательский проект подразумевал демонстрацию лишь функциональных возможностей концепции и никак не затрагивал возможные варианты ее полноценного, коммерческого воплощения, немецкие инженеры для упрощения разработки реализовали управление и дополнительными экранами, и самими часами через внешний компьютер, причем дополнительные экраны подключались к нему через сторонний Arduino-совместимый микроконтроллер.

Изобретатели показали множество возможных вариантов использования «продвинутых смартвотчей». Например, в некоторых случаях дополнительные экраны можно использовать как полноценное продолжение основного экрана, в других авторы предлагают отображать на них краткую информацию, такую как заголовок в списке, а на центральный экран выводить подробности. Среди иных возможных сценариев применения дополнительных экранов — вынесение на них кнопок управления музыкальным плеером, различных подсказок в режиме навигации или расширенной информации об активности пользователя, а также отображение на них QR-кодов для оплаты проезда в общественном транспорте.

Небольшое исследование на добровольцах показало, что в целом они достаточно легко разобрались с такой концепцией умных часов. В то же время, они отмечали, что необходимость перевода взгляда между экранами немного ухудшает пользовательский опыт.

Источник: N+1