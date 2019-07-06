Немецкие инженеры представили систему автоматической посадки самолетов, которой не требуется наличие на взлетно-посадочной полосе специальных маяков





Немецкие инженеры провели испытания системы автоматической посадки, работающей на основании данных GPS и камер, сообщается в пресс-релизе Мюнхенского технического университета. Алгоритмы компьютерного зрения анализируют положение самолета относительно взлетно-посадочной полосы и корректируют полет. В будущем такая система может помочь наладить автоматическую посадку в небольших аэропортах, не оснащенных маяками инструментальной посадки.

Отметим, что крупные аэропорты оснащены курсо-глиссадной системой, позволяющей самолетам точно заходить на посадку, ориентируясь на радиомаяки. В состав такой системы входят курсовые и глиссадные маяки, которые показывают отклонение самолета от корректного угла захода в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Они работают благодаря созданию в одной плоскости двух диаграмм излучения, из-за чего при смещении относительно идеальной траектории приборы самолета показывают увеличение глубины модуляции одной из частот. Кроме того, в состав системы входят три маркерных маяка с вертикально направленным сигналом, пролетая через зону которых пилоты понимают удаление судна от взлетно-посадочной полосы.

Однако этой системой оснащены далеко не все аэропорты, из-за чего на небольших аэродромах пилотам приходится полагаться только на сигналы GPS, а также ориентироваться визуально — что может быть тяжело ночью или в плохую погоду. Инженеры из Мюнхенского и Брауншвейгского технических университетов разработали систему автоматической посадки, которая, помимо сигналов GPS, опирается не на сигналы курсо-глиссадной системы, а на данные с камер, работающих в видимом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, система использует альтиметр и блок инерциальной навигации. Подлетая к взлетно-посадочной полосе, самолет при помощи систем компьютерного зрения начинает анализировать контуры полосы и при необходимости корректирует курс. При этом во время корректировки учитываются показания всех датчиков, а не только камер.

Инженеры установили прототип системы на легкий самолет Diamond DA42 и в конце мая 2019 года провели испытания на аэродроме австрийского города Винер-Нойштадт. В опубликованном выше ролике можно видеть, как во время посадки пилот не держит руки на ручке управления и не использует другие органы управления. Также доступно другое видео с несколькими автоматическими посадками.

Источники: N+1