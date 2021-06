Netflix Geeked Week День 5: Анонсы и трейлеры The Witcher, Arcane, Resident Evil, The Cuphead Show!, Castlevania, Splinter Cell, Far Cry и др.

Вот и завершился финальный пятый день гик-марафона Netflix Geeked Week, который оказался самым насыщенным и интересным на фоне первых четырех дней. Нам рассказали новости и показали видео и первые кадры таких проектов, как The Witcher, Arcane, Resident Evil, The Cuphead Show!, Castlevania, Splinter Cell, Far Cry и других.

Самым долгожданным стал тизер-трейлер второго сезона сериала The Witcher / «Ведьмак». Несмотря на минимальную длину там можно увидеть подсказки к загадке, которую смогут разгадать только настоящие фанаты творчества Анджея Сапковского. Напомним, что съемки второго сезона уже завершены, а его премьера ожидается до конца текущего года.

Destiny awaits the Lion Cub of Cintra in Season 2… ⚔️ #GeekedWeek pic.twitter.com/c2MEZohrpu — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Сервис Netflix и геймстудия CD Projekt RED также объявили о проведении первого фестиваля WitcherCon, который состоится 9 июля текущего года. Обещают интересные анонсы о вселенной Ведьмака, включая его сериальную и игровую ипостаси.

A pairing more powerful than silver and steel: @Netflix and @CDPROJEKTRED are so excited to celebrate our Witcher family and bring you the very first #WitcherCon on July 9! Stay tuned for more info in the coming weeks! #GeekedWeek pic.twitter.com/6wxsW9ZH26 — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Создатели анимационного сериала Arcane по игровой вселенной League of Legends показали несколько новых кадров и новый тизер-трейлер.

Точная дата премьеры все еще не объявлена, но мы точно знаем, что сериал выйдет уже осенью текущего года.

Nothing like a little sibling rivalry. Watch the first clip from #Arcane, the @LeagueofLegends animated series coming fall 2021 to Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/m25ciGHr9M — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Главного героя в экранизации игры The Cuphead Show! озвучил харизматичный актер и певец Уэйн Брэди, премьера ожидается в ближайшее время, в честь чего нам показали тизер-трейлер.

Some may say his methods are quite shady, because The Cuphead Show!’s King Dice is officially voiced by @WayneBrady. #GeekedWeek pic.twitter.com/tU1gWtgfwC — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Шоураннеры нового игрового сериала по вселенной Resident Evil объявили актерский состав: Альберта Вескера сыграет Лэнс Реддик, остальные роли исполнят Аделина Рудольф, Сиена Агудонг, Поала Нуньес, Тамара Смарт и Элла Балинска.

Been dying to announce this. Get ready to enter New Raccoon City with the cast of RESIDENT EVIL: LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/ULKEFuYdAr — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Если говорить об играх, то нам показали первое изображение грядущего сериала по вселенной Tom Clancy’s Splinter Cell, проектом займется сценарист боевика John Wick и сериала The Falcon and the Winter Soldier Дерек Колстад.

Here’s your first look at the Splinter Cell animated series, an adaptation of the bestselling @Ubisoft game. Derek Kolstad, creator of the John Wick franchise, is onboard to write the series.

#GeekedWeek pic.twitter.com/c3vjJV0wfR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

В случае с экранизацией Far Cry в виде аниме-сериала ограничились только анонсом, без объявления сроков и представления креативной команды.

Netflix and @Ubisoft are developing a brand new Far Cry animated series. #GeekedWeek pic.twitter.com/BX4FkS9v5r — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Отметим новый аниме-сериал по вселенной Castlevania:

The Castlevania Universe is getting even bigger. An all new series starring Richter Belmont (the son of Sypha and Trevor) and Maria Renard, set in France during the French Revolution, is currently in the works. #GeekedWeek pic.twitter.com/tsdeDpvNGQ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

А также новый проект студии Bobbypills под названием Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, где главным героем выступит персонаж игр Ubisoft:

ANNOUNCING — Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix, an adaptation of the bestselling @Ubisoft game is in production with Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/kJyp8PuRXh — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Полную версию трансляции GEEKED WEEK Day 5 | Netflix можно посмотреть прямо здесь:

