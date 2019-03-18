Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Chilling Adventures of Sabrina» / «Леденящие душу приключения Сабрины»

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Сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона сериала Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины», премьера которого состоится уже 5 апреля 2019 года.

Судя по трейлеру, в новом сезоне Сабрина (Кирнан Шипка) в полной мере раскроет свои темные таланты, пытаясь найти баланс между своими новыми друзьями и миром смертных. К проблемам с Темным Лордом добавится любовный треугольник с участием смертного Харви Кинкла (Росс Линч) и обаятельного колдуна Николаса Скрэтча (Гэвин Лезервуд). Во втором сезоне также появятся все главные персонажи пилотного сезона, включая брата Эмброуза (Чанс Пердомо), тетушек-ведьм Зельду (Миранда Отто) и Хильду (Люси Дэвис) и конечно же кота Салема.

Первый сезон ремейка молодежной франшизы вышел на Netflix 26 октября, после чего 14 декабря к основным сериям присоединился специальный рождественский выпуск. Во втором сезоне пока также запланировано 10 серий, но от него также можно ожидать дополнительный выпуск. Сериал основан на комиксе «Сабрина — маленькая ведьма» от Archie Comics, он уже экранизировался на американском телевидении, одноименный сериал выходил семь сезонов (с 1996 по 2004 год).

Напомним, что Netflix уже объявил о продлении сериала Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» на третий и четвертый сезон.

Источник: Netflix