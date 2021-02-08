Netflix показал первый полноценный трейлер анимационного сериала Pacific Rim: The Black / «Тихоокеанский рубеж: Темная зона»





После первого тизера и анонса даты премьеры стриминговый сервис Netflix решил показать полноценный трейлер грядущего аниме-сериала Pacific Rim: The Black / «Тихоокеанский рубеж: Темная зона». Как понятно из названия, проект основан на франшизе Pacific Rim / «Тихоокеанский рубеж», в рамках которого вышло два полнометражных фильма — Pacific Rim / «Тихоокеанский рубеж» (2013) и Pacific Rim: Uprising / «Тихоокеанский рубеж 2» (2018).

По сюжету сериала после нападения монстра-кайдзю на Австралию брат и сестра теряют своих родителей и некоторое время ждут их возвращения в доме, расположенном в удаленном от крупных городов месте. Когда надежда на их возвращение практически исчерпана, сестра случайно находит огромного боевого робота Jaeger, которым в свое время управляли их родители. Освоив боевой мех, для управления которого необходима пара пилотов, подростки отправляются на поиски своих родителей, сталкиваясь с друзьями и врагами.

Пока Netflix заказал один сезон сериала Pacific Rim: The Black / «Тихоокеанский рубеж: Темная зона» шоураннерам Крэйгу Кайлу и Грегу Джонсону и студии Polygon Picture, но если проект будет тепло принят зрителями, то его наверняка продлят. Премьера сериала состоится 4 марта 2021 года.

Источник: Netflix