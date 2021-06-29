Netflix разрешил смотреть частично загруженный контент — пока только на Android

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В приложении Netflix версии 7.64 разработчики добавили новую возможность начинать смотреть фильмы и сериалы до завершения их полной загрузки. До этого момента для воспроизведения контента оффлайн нужно было сначала дождаться полного завершения скачивания фильма или шоу на мобильное устройство.

Новая функциональность может оказаться весьма кстати в определенных сценариях — например, в аэропортах при загрузке контента в последние минуты перед вылетом, или когда Wi-Fi сеть или тарифный план не позволяет быстро и полностью загрузить тот или другой фильм/сериал.

Пока что возможность просмотра частично скаченного контента доступна только на смартфонах и планшетах под управлением Android, но компания обещает добавить ее на iOS «в ближайшие месяцы» после завершения тестирования. Сама опция находится в настройках загрузок и в меню «Продолжить просмотр».

Одновременно Netflix анонсировал скорое начало тестирования опции «Загрузки для вас» для iOS-устройств, которая позволит автоматически загружать рекомендованные сериалы на основе истории просмотров пользователя. Сейчас на iPhone и iPad есть функция «Умные загрузки» для автоматической загрузки следующего эпизода шоу, которое смотрит пользователь.