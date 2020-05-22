Netflix снял фантастический боевик The Old Guard / «Старая Гвардия» с Шарлиз Терон в роли бессмертного наемника, премьера состоится 10 июля 2020 года [трейлер]

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Образ «убийственной женщины», продемонстрированный Шарлиз Терон в фильмах «Взрывная блондинка», «Безумный Макс» и «Форсаж» по всей видимости настолько понравился актрисе, что она решила воплотить его еще раз в новом фильме The Old Guard / «Старая Гвардия».

Фильм основан на одноименном комиксе Грега Рука (Greg Rucka) о группе бессмертных наемников, которые уже несколько веков защищают человечество от зла. Судя по трейлеру, в уже сложившуюся команду попадает новичок с такими же способностями и все вместе они ввязываются в очередной бой.

Кроме Шарлиз Терон в фильме снялись Кики Лэйн, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Лука Маринелли, Чиветель Эджиофор и другие, а срежиссировала картину Джина Принс-Байтвуд, которая в данный момент занимается еще двумя фильмами по комиксам Marvel о супергероинях Silver Sable и Black Cat.

Премьера The Old Guard / «Старая Гвардия» на стриминговом сервисе Netflix состоится 10 июля 2020 года. Фильм выглядит достаточно зрелищно, так что в отсутствие классических летних блокбастеров совместное творение Skydance и Netflix может оказаться весьма популярным у зрителей.

Источник: Polygon