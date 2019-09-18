Netflix снял сериал про ребенка с суперспособностями Raising Dion / «Взросление Диона» с Майклом Б. Джорданом в роли актера и продюсера [трейлер]

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Если вам еще не надоели сериалы о супергероях, то уже 4 октября на Netflix вы сможете увидеть еще один проект на эту тематику с названием Raising Dion / «Взросление Диона».

Сериал интересен в первую очередь тем, что продюсером и исполнителем одной из главных ролей стал актер Майкл Б. Джордан, известный широкой публике по ролям в фильмах «Черная Пантера», «451 градус по Фаренгейту», «Фантастическая четверка» и «Крид».

По сюжету отец Диона по имени Марк (Майкл Б. Джордан) погибает при непонятных обстоятельствах, после чего воспитанием ребенка занимается его мать Николь (Алиша Уэйнрайт). В процессе взросления мальчик (Ясиа Янг) неожиданно открывает в себе целый ряд суперспособностей, начиная от телекинеза и телепортации и заканчивая более мощными проявлениями силы, после чего в дело вмешивается секретная правительственная организация…

Сериал Raising Dion / «Взросление Диона» основан на одноименном комиксе Денниса Лью, который в 2015 году самостоятельно снял короткометражку по его мотивам. Сценарий для Netflix написала Кэрол Барби, в первом сезоне выйдет 9 серий, проект может стать неплохим

Источник: EW