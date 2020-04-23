Netflix снял специальный эпизод познавательного сериала Explained / «Разъяснения» о коронавирусе SARS-CoV-2, премьера состоится в ближайшее воскресенье





Любознательные подписчики стримингового сервиса Netflix наверняка знакомы с образовательным документальным сериалом Explained / «Разъяснения», каждая серия которого в доступной форме объясняет разнообразные понятия и события. Ну, а так как одной из самых «горячих» тем в последнее время является коронавирус SARS-CoV-2, то создатели проекта подготовили специальный выпуск «Coronavirus, Explained», премьера которого состоится в ближайшее воскресенье, 26 апреля 2020 года.

Судя по трейлеру, в эпизоде появятся врачи, ученые, военные, историки и известные личности, вроде Билла Гейтса, который после ухода из компании Microsoft посвятил свою жизнь общественной деятельности и филантропии. Серия «Coronavirus, Explained» выйдет на английском языке, но в ней также присутствуют русские субтитры, которые помогут понять информацию даже тем, кто не силен в английском языке.

Отметим, что на данный момент вышло 30 эпизодов сериала Explained / «Разъяснения» от Netflix и Vox Media, первая серия первого сезона была выпущена 23 мая 2018 года, последняя серия второго сезона — 28 ноября 2019 года. Среди самых интересных серий — эпизоды «Coding», «Billionaires», «Music», «eSports» и конечно же «The Next Pandemic».

Напомним, что неделю назад в ответ на просьбы учителей со всего мира Netflix бесплатно выложил несколько полных версий документальных фильмов образовательного характера на своем youtube-канале.

А вчера сервис отчитался о рекордном росте числа подписчиков за квартал — +15,8 миллиона платных клиентов, что вдвое выше прогнозируемого значения (7,2 млн) и на 64,6% превосходит результат аналогичного периода 2019 года (9,6 млн). В общей сложности у Netflix уже более 182,9 миллиона подписчиков по всему миру.

Источник: Netflix