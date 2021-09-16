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Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер своего фанатского мероприятия TUDUM, которое пройдет в онлайн-формате 25 сентября 2021 года. В рамках события, которое продлится порядка трех часов, будет представлено более 70 сериалов, фильмов и специальных выпусков.

Создатели контента и актеры также поделятся эксклюзивными новостями и покажут свежие трейлеры. Судя по трейлеру таким образом можно будет увидеть Генри Кавилла, Криса Хемсворта, Дуэйна Джонсона, Идриса Эльбу, а также Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс, Милли Бобби Браун и других.

В списке фильмы «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот, «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, новые сериалы «Песочный человек» и «Ковбой Бибоп», очередные сезоны сериалов «Ведьмак», «Очень странные дела» и «Академия Амбрелла», а также многое другое.

Интересно, что Netflix обещает некую интерактивность трансляции, то есть актеры и создатели скорее всего будут отвечать на самые интересные вопросы, заданные фанатами во время TUDUM.

Напомним, что онлайн-фестиваль TUDUM начнет транслироваться 25 сентября в 15:00 по киевскому времени на YouTube-канале Netflix, а также в Twitter and Twitch.

Источник: Netflix