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Netflix впервые обошел HBO по числу наград «Эмми» — триумфаторами премии стали «Корона» и «Ферзевый гамбит»

Netflix впервые обошел HBO по числу наград «Эмми» — триумфаторами премии стали «Корона» и «Ферзевый гамбит»

Netflix впервые обошел HBO по числу наград «Эмми» — триумфаторами премии стали «Корона» и «Ферзевый гамбит»


73-церемония вручения телевизионной премии «Эмми» прошла в ночь на 20 сентября. Из-за пандемии телевизионная академия ограничила количество зрителей до 600, их пускали только по сертификату вакцинации или отрицательному ПЦР-тесту.

Сериалы- и платформы-лидеры по числу наград

Лидерами на премии по количеству статуэток стали сериалы Netflix «Корона» и «Ферзевый гамбит» — оба получили по 11 статуэток. Художественный сериал  о жизни королевы Великобритании Елизаветы II получил награды за лучший драматический сериал, а также лучшую женскую (Оливия Колман) и мужскую (Джош О’Коннор) роли. В то же время мини-сериал Скотта Фрэнка «Ферзевый гамбит» с Аней Тейлор-Джой в роли гениальной шахматистки получил награду за лучший мини-сериал. Комедийное шоу Apple TV+ «Тед Лассо» финишировало с 7 победами, включая награду за лучший комедийный сериал. У «Мандалорца» тоже 7 наград, хотя шоу Disney+ выступало лидером по числу номинаций (24). В то же время сериал «ВандаВижен», претендовавший на 23 награды, в итоге получил только три статуэтки.

Netflix впервые обошел HBO по числу наград «Эмми» — триумфаторами премии стали «Корона» и «Ферзевый гамбит»
Шоу с самым большим числом наград «Эмми» (две и больше)

Среди платформ по количеству побед на «Эмми» стал Netflix с 44 статуэтками. Онлайн-кинотеатр Netflix впервые в истории обошел сеть HBO по количеству наград. Общий результат сети HBO и ее стримингового сервиса HBO Max — 19 наград и второе место. На третьем Disney+ с 14 статуэтками. Apple TV+ собрал 11 наград «Эмми» в этом году.

Netflix впервые обошел HBO по числу наград «Эмми» — триумфаторами премии стали «Корона» и «Ферзевый гамбит»
Распределение наград «Эмми» по платформам

Список победителей «Эмми» в главных категориях (выделены жирным среди номинантов)

Лучший драматический сериал

  • «Пацаны»
  • «Бриджертоны»
  • «Корона»
  • «Рассказ служанки»
  • «Страна Лавкрафта»
  • «Мандалорец»
  • «Поза»
  • «Это мы»

Лучший комедийный сериал

  • «Эмили в Париже»
  • «Хитрости»
  • «Кобра Кай»
  • «Чёрная комедия»
  • «Бортпроводница»
  • «Метод Комински»
  • «Тед Лассо»
  • «4лен»

Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Я могу уничтожить тебя»
  • «Мэйр из Исттауна»
  • «Ферзевый гамбит»
  • «Подземная железная дорога»
  • «ВандаВижен»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Узо Одуба («Пациенты»)
  • Оливия Колман («Корона»)
  • Эмма Коррин («Корона»)
  • Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
  • Эм Джей Родригес («Поза»)
  • Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»)

Лучший актер в драматическом сериале

  • Реге Жан-Пейдж («Бриджертоны»)
  • Билли Портер («Поза»)
  • Мэттью Риз («Перри Мейсон»)
  • Стрелинг К. Браун («Это мы»)
  • Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»)
  • Джош О’Коннор («Корона»)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

  • Джанкарло Эспозито («Мандалорец»)
  • О. Т. Фагбенли («Рассказ служанки»)
  • Джон Литгоу  («Перри Мейсон»)
  • Тобайас Мензис («Корона»)
  • Макс Мингелла («Рассказ служанки»)
  • Крис Салливан («Это мы»)
  • Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)
  • Майкл Кэй Уильямс («Страна Лавкрафта»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

  • Джиллиан Андерсон («Корона»)
  • Хелена Бонем Картер («Корона»)
  • Мадлен Брюэр («Рассказ служанки»)
  • Энн Дауд («Рассказ служанки»)
  • Онжаню Эллис («Страна Лавкрафта»)
  • Эмиральд Феннел («Корона»)
  • Ивонн Страховски («Рассказ служанки»)
  • Самира Уайли («Рассказ служанки»)

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кейли Куоко («Бортпроводница»)
  • Эйди Брайант («Выскочка»)
  • Эллисон Дженни («Мама»)
  • Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший актер в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
  • Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»)
  • Майкл Дуглас («Метод Комински»)
  • Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
  • Кинан Томпсон («Кинан»)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

  • Карл Клемонс-Хопкинс (Hacks)
  • Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
  • Брендан Хант («Тед Лассо»)
  • Ник Мохаммед («Тед Лассо»)
  • Пол Райзер «Метод Комински»
  • Джереми Свифт («Тед Лассо»)
  • Кинан Томпсон (Saturday Night Live)
  • Боуен Янг (Saturday Night Live)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

  • Эйди Брайант (Saturday Night Live)
  • Ханна Эйнбиндер (Hacks)
  • Кейт МакКиннон (Saturday Night Live)
  • Рози Перес («Бортпроводница»)
  • Сесили Стронг (“Saturday Night Live”)
  • Джуно Темпл («Тед Лассо»)
  • Ханна Уэддингем («Тед Лассо») (WINNER)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

  • Аня Тейлор-Джой («Ферзевый гамбит»)
  • Кейт Уинслет («Мэйр из Исттауна»)
  • Микаэла Коэл («Я могу тебя уничтожить»)
  • Синтия Эриво («Гений: Арета»)
  • Элизабет Олсен («ВандаВижен»)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

  • Пол Беттани («ВандаВижен»)
  • Хью Грант («Отыграть назад»)
  • Юэн Макгрегор («Холстон»)
  • Лин Мануэль-Миранда («Гамильтон»)
  • Лесли Одом-младший («Гамильтон»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме

  • Томас Броди-Сангстер «Ферзевый гамбит»)
  • Давид Диггс («Гамильтон»)
  • Паапа Эссейду («Я могу уничтожить тебя»)
  • Джонатан Грофф («Гамильтон»)
  • Эван Питерс («Мейр из Исттауна»)
  • Энтони Рамос («Гамильтон»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

  • Рене Голдсберри («Гамильтон»)
  • Кэтрин Хан («ВандаВижен»)
  • Мозес Инграм («Ферзевый гамбит»)
  • Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»)
  • Джин Смарт («Мейр из Исттауна»)
  • Филлипа Су («Гамильтон»)

Победители премии «Эмми» за предыдущие три года — 20202019 и 2018.

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