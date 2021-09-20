Netflix впервые обошел HBO по числу наград «Эмми» — триумфаторами премии стали «Корона» и «Ферзевый гамбит»





73-церемония вручения телевизионной премии «Эмми» прошла в ночь на 20 сентября. Из-за пандемии телевизионная академия ограничила количество зрителей до 600, их пускали только по сертификату вакцинации или отрицательному ПЦР-тесту.

Сериалы- и платформы-лидеры по числу наград

Лидерами на премии по количеству статуэток стали сериалы Netflix «Корона» и «Ферзевый гамбит» — оба получили по 11 статуэток. Художественный сериал о жизни королевы Великобритании Елизаветы II получил награды за лучший драматический сериал, а также лучшую женскую (Оливия Колман) и мужскую (Джош О’Коннор) роли. В то же время мини-сериал Скотта Фрэнка «Ферзевый гамбит» с Аней Тейлор-Джой в роли гениальной шахматистки получил награду за лучший мини-сериал. Комедийное шоу Apple TV+ «Тед Лассо» финишировало с 7 победами, включая награду за лучший комедийный сериал. У «Мандалорца» тоже 7 наград, хотя шоу Disney+ выступало лидером по числу номинаций (24). В то же время сериал «ВандаВижен», претендовавший на 23 награды, в итоге получил только три статуэтки.

Среди платформ по количеству побед на «Эмми» стал Netflix с 44 статуэтками. Онлайн-кинотеатр Netflix впервые в истории обошел сеть HBO по количеству наград. Общий результат сети HBO и ее стримингового сервиса HBO Max — 19 наград и второе место. На третьем Disney+ с 14 статуэтками. Apple TV+ собрал 11 наград «Эмми» в этом году.

Список победителей «Эмми» в главных категориях (выделены жирным среди номинантов)

Лучший драматический сериал

«Пацаны»

«Бриджертоны»

«Корона»

«Рассказ служанки»

«Страна Лавкрафта»

«Мандалорец»

«Поза»

«Это мы»

Лучший комедийный сериал

«Эмили в Париже»

«Хитрости»

«Кобра Кай»

«Чёрная комедия»

«Бортпроводница»

«Метод Комински»

«Тед Лассо»

«4лен» Лучший мини-сериал или телефильм «Я могу уничтожить тебя»

«Мэйр из Исттауна»

«Ферзевый гамбит»

«Подземная железная дорога»

«ВандаВижен»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Узо Одуба («Пациенты»)

Оливия Колман («Корона»)

Эмма Коррин («Корона»)

Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)

Эм Джей Родригес («Поза»)

Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»)

Лучший актер в драматическом сериале

Реге Жан-Пейдж («Бриджертоны»)

Билли Портер («Поза»)

Мэттью Риз («Перри Мейсон»)

Стрелинг К. Браун («Это мы»)

Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»)

Джош О’Коннор («Корона») Лучший актер второго плана в драматическом сериале Джанкарло Эспозито («Мандалорец»)

О. Т. Фагбенли («Рассказ служанки»)

Джон Литгоу («Перри Мейсон»)

Тобайас Мензис («Корона»)

Макс Мингелла («Рассказ служанки»)

Крис Салливан («Это мы»)

Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)

Майкл Кэй Уильямс («Страна Лавкрафта»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Джиллиан Андерсон («Корона»)

Хелена Бонем Картер («Корона»)

Мадлен Брюэр («Рассказ служанки»)

Энн Дауд («Рассказ служанки»)

Онжаню Эллис («Страна Лавкрафта»)

Эмиральд Феннел («Корона»)

Ивонн Страховски («Рассказ служанки»)

Самира Уайли («Рассказ служанки»)

Лучшая актриса в комедийном сериале Кейли Куоко («Бортпроводница»)

Эйди Брайант («Выскочка»)

Эллисон Дженни («Мама»)

Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)

Джин Смарт («Хитрости») Лучший актер в комедийном сериале Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)

Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»)

Майкл Дуглас («Метод Комински»)

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Кинан Томпсон («Кинан») Лучший актер второго плана в комедийном сериале Карл Клемонс-Хопкинс (Hacks)

Бретт Голдстин («Тед Лассо»)

Брендан Хант («Тед Лассо»)

Ник Мохаммед («Тед Лассо»)

Пол Райзер «Метод Комински»

Джереми Свифт («Тед Лассо»)

Кинан Томпсон (Saturday Night Live)

Боуен Янг (Saturday Night Live) Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале Эйди Брайант (Saturday Night Live)

Ханна Эйнбиндер (Hacks)

Кейт МакКиннон (Saturday Night Live)

Рози Перес («Бортпроводница»)

Сесили Стронг (“Saturday Night Live”)

Джуно Темпл («Тед Лассо»)

Ханна Уэддингем («Тед Лассо») (WINNER) Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме Аня Тейлор-Джой («Ферзевый гамбит»)

Кейт Уинслет («Мэйр из Исттауна»)

Микаэла Коэл («Я могу тебя уничтожить»)

Синтия Эриво («Гений: Арета»)

Элизабет Олсен («ВандаВижен») Лучший актер в мини-сериале или телефильме Пол Беттани («ВандаВижен»)

Хью Грант («Отыграть назад»)

Юэн Макгрегор («Холстон»)

Лин Мануэль-Миранда («Гамильтон»)

Лесли Одом-младший («Гамильтон») Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме Томас Броди-Сангстер «Ферзевый гамбит»)

Давид Диггс («Гамильтон»)

Паапа Эссейду («Я могу уничтожить тебя»)

Джонатан Грофф («Гамильтон»)

Эван Питерс («Мейр из Исттауна»)

Энтони Рамос («Гамильтон») Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме Рене Голдсберри («Гамильтон»)

Кэтрин Хан («ВандаВижен»)

Мозес Инграм («Ферзевый гамбит»)

Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»)

Джин Смарт («Мейр из Исттауна»)

Филлипа Су («Гамильтон»)

Победители премии «Эмми» за предыдущие три года — 2020, 2019 и 2018.