Netflix впервые обошел HBO по числу наград «Эмми» — триумфаторами премии стали «Корона» и «Ферзевый гамбит»
73-церемония вручения телевизионной премии «Эмми» прошла в ночь на 20 сентября. Из-за пандемии телевизионная академия ограничила количество зрителей до 600, их пускали только по сертификату вакцинации или отрицательному ПЦР-тесту.
Сериалы- и платформы-лидеры по числу наград
Лидерами на премии по количеству статуэток стали сериалы Netflix «Корона» и «Ферзевый гамбит» — оба получили по 11 статуэток. Художественный сериал о жизни королевы Великобритании Елизаветы II получил награды за лучший драматический сериал, а также лучшую женскую (Оливия Колман) и мужскую (Джош О’Коннор) роли. В то же время мини-сериал Скотта Фрэнка «Ферзевый гамбит» с Аней Тейлор-Джой в роли гениальной шахматистки получил награду за лучший мини-сериал. Комедийное шоу Apple TV+ «Тед Лассо» финишировало с 7 победами, включая награду за лучший комедийный сериал. У «Мандалорца» тоже 7 наград, хотя шоу Disney+ выступало лидером по числу номинаций (24). В то же время сериал «ВандаВижен», претендовавший на 23 награды, в итоге получил только три статуэтки.
Среди платформ по количеству побед на «Эмми» стал Netflix с 44 статуэтками. Онлайн-кинотеатр Netflix впервые в истории обошел сеть HBO по количеству наград. Общий результат сети HBO и ее стримингового сервиса HBO Max — 19 наград и второе место. На третьем Disney+ с 14 статуэтками. Apple TV+ собрал 11 наград «Эмми» в этом году.
Список победителей «Эмми» в главных категориях (выделены жирным среди номинантов)
Лучший драматический сериал
- «Пацаны»
- «Бриджертоны»
- «Корона»
- «Рассказ служанки»
- «Страна Лавкрафта»
- «Мандалорец»
- «Поза»
- «Это мы»
Лучший комедийный сериал
- «Эмили в Париже»
- «Хитрости»
- «Кобра Кай»
- «Чёрная комедия»
- «Бортпроводница»
- «Метод Комински»
- «Тед Лассо»
- «4лен»
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Я могу уничтожить тебя»
- «Мэйр из Исттауна»
- «Ферзевый гамбит»
- «Подземная железная дорога»
- «ВандаВижен»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Узо Одуба («Пациенты»)
- Оливия Колман («Корона»)
- Эмма Коррин («Корона»)
- Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
- Эм Джей Родригес («Поза»)
- Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»)
Лучший актер в драматическом сериале
- Реге Жан-Пейдж («Бриджертоны»)
- Билли Портер («Поза»)
- Мэттью Риз («Перри Мейсон»)
- Стрелинг К. Браун («Это мы»)
- Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»)
- Джош О’Коннор («Корона»)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
- Джанкарло Эспозито («Мандалорец»)
- О. Т. Фагбенли («Рассказ служанки»)
- Джон Литгоу («Перри Мейсон»)
- Тобайас Мензис («Корона»)
- Макс Мингелла («Рассказ служанки»)
- Крис Салливан («Это мы»)
- Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки»)
- Майкл Кэй Уильямс («Страна Лавкрафта»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Джиллиан Андерсон («Корона»)
- Хелена Бонем Картер («Корона»)
- Мадлен Брюэр («Рассказ служанки»)
- Энн Дауд («Рассказ служанки»)
- Онжаню Эллис («Страна Лавкрафта»)
- Эмиральд Феннел («Корона»)
- Ивонн Страховски («Рассказ служанки»)
- Самира Уайли («Рассказ служанки»)
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кейли Куоко («Бортпроводница»)
- Эйди Брайант («Выскочка»)
- Эллисон Дженни («Мама»)
- Трейси Эллис Росс («Чёрная комедия»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
Лучший актер в комедийном сериале
- Энтони Андерсон («Чёрная комедия»)
- Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»)
- Майкл Дуглас («Метод Комински»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Кинан Томпсон («Кинан»)
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
- Карл Клемонс-Хопкинс (Hacks)
- Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
- Брендан Хант («Тед Лассо»)
- Ник Мохаммед («Тед Лассо»)
- Пол Райзер «Метод Комински»
- Джереми Свифт («Тед Лассо»)
- Кинан Томпсон (Saturday Night Live)
- Боуен Янг (Saturday Night Live)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
- Эйди Брайант (Saturday Night Live)
- Ханна Эйнбиндер (Hacks)
- Кейт МакКиннон (Saturday Night Live)
- Рози Перес («Бортпроводница»)
- Сесили Стронг (“Saturday Night Live”)
- Джуно Темпл («Тед Лассо»)
- Ханна Уэддингем («Тед Лассо») (WINNER)
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Аня Тейлор-Джой («Ферзевый гамбит»)
- Кейт Уинслет («Мэйр из Исттауна»)
- Микаэла Коэл («Я могу тебя уничтожить»)
- Синтия Эриво («Гений: Арета»)
- Элизабет Олсен («ВандаВижен»)
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
- Пол Беттани («ВандаВижен»)
- Хью Грант («Отыграть назад»)
- Юэн Макгрегор («Холстон»)
- Лин Мануэль-Миранда («Гамильтон»)
- Лесли Одом-младший («Гамильтон»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме
- Томас Броди-Сангстер «Ферзевый гамбит»)
- Давид Диггс («Гамильтон»)
- Паапа Эссейду («Я могу уничтожить тебя»)
- Джонатан Грофф («Гамильтон»)
- Эван Питерс («Мейр из Исттауна»)
- Энтони Рамос («Гамильтон»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Рене Голдсберри («Гамильтон»)
- Кэтрин Хан («ВандаВижен»)
- Мозес Инграм («Ферзевый гамбит»)
- Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»)
- Джин Смарт («Мейр из Исттауна»)
- Филлипа Су («Гамильтон»)
Победители премии «Эмми» за предыдущие три года — 2020, 2019 и 2018.