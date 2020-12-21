Netflix выложил видео с неудавшимися дублями съемок «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix решил порадовать фанатов сериала «Ведьмак» коротким видео со смешными ляпами и неудавшимимся дублями съемок первого сезона проекта. Второй сезон The Witcher выйдет уже в следующем году и съемочная команда даже начала снимать первые сцены, но из-за поврежденной ноги исполнителя главной роли Генри Кавилла процесс пришлось приостановить.
Помимо смешных моментов Netflix недавно публиковал ролики о монстрах из вселенной «Ведьмак» и другие интересные материалы, которые однозначно стоит рекомендовать поклонникам книжного и сериального фэнтези-циклов.
Напомним, что в конце лета Netflix снял документальный фильм Making The Witcher о съемках сериала «Ведьмак».
Источник: Netflix