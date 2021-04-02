Netflix завершил съемки второго сезона сериала «Ведьмак» / The Witcher [видео]

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Стриминговый сервис Netflix и съемочная группа сериала «Ведьмак» / The Witcher сообщила о завершении съемок второго сезона проекта. Теперь команда займется монтажом, созданием спецэффектов и другим постпродакшеном, на который не повлияет ситуация с коронавирусом. Премьера нового сезона ожидается до конца текущего года.

По поводу завершения съемок съемочная группа сняла видео, в котором участники процесса рассказывают о процессе. В частности, в съемках приняли участие 89 актеров и порядка 1200 человек персонала, которые потратили на съемки в общей сложности 158 дней.

Напомним, что во втором сезоне к своим ролям вернутся Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр), Фрейя Аллан (Цирилла), Джои Бэти (Лютик) и другие, а вот среди новых героев стоит отметить Аджоа Андо и Криса Фултона («Бриджертоны»), Кима Бодниа («Убивая Еву»), Кэсси Клэр («О дивный новый мир»), Лиз Карр («Безмолвный свидетель»), Грэхема Мактавиша («Чужестранец»), Кевина Дойла («Аббатство Даунтон») и Саймона Кэллоу («Четыре свадьбы и похороны»).

Шоураннером «Ведьмака» выступила Лорен Хиссрик (Защитники», «Академия Амбрелла»), а в число режиссеров второго сезона сериала вошли Стивен Сурджик («Академия Амбрелла»), Сара О’Горман («Проклятые»), Эд Базалгетт («Последнее королевство») и Луиза Хупер («Обман»).

Источник: Variety