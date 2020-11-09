Nielsen опубликовала Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов, доступных в стриминговых сервисах





Если вы не знаете, чем занять себя на карантине выходного дня, то рейтинг исследовательской компании Nielsen может помочь вам найти новый интересный контент. Аналитики компании измеряют популярность фильмов и сериалов самым простым и честным способом — по времени просмотра контента пользователями стриминговых сервисов.

Несмотря на то, что Nielsen исследует показатели всех популярных платформ, включая Netflix, Amazon Prime Video, Hulu и Disney Plus, в актуальный Топ-10 вошел всего один продукт «не от Netflix» — это сериал The Boys / «Пацаны» от Amazon Prime Video.

Полностью Топ-10 выглядит следующим образом:

«Шиттс Крик» / “Schitt’s Creek” (Netflix) (80 серий) – 1456 млн мин «Призраки усадьбы Блай» / “The Haunting of Bly Manor” (Netflix) (9 серий) – 1175 млн мин «Хэллоуин Хьюби» / “Hubie Halloween” (Netflix) (фильм) – 969 млн мин «Офис» / “The Office” (Netflix) (192 серии) – 862 млн мин «Пацаны» / “The Boys” (Amazon Prime Video) (16 серий) – 752 млн мин «Эмили в Париже» / “Emily in Paris” (Netflix) (10 серий) – 676 млн мин «Анатомия страсти» / “Grey’s Anatomy” (Netflix) (361 серия) – 668 млн мин «100» / “The 100” (Netflix) (100 серий) – 664 млн мин «Мыслить как преступник» / “Criminal Minds” (Netflix) (277 серий) – 656 млн мин «Чёрный список» / “The Blacklist” (Netflix) (152 серии) – 644 млн мин

Отметим, что на большинство вышеупомянутых проектов у нас на сайте выходили рецензии, так что при желании вы можете быстро узнать о том, о чем конкретно заинтересовавший вас сериал и кто там снимается.

Источник: Variety