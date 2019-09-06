Nintendo показала новый фитнес-аксессуар для Switch в виде обруча, отслеживающего движения игрока [видео]
Компания Nintendo продемонстрировала новый фитнес-аксессуар, представляющий собой прочное гибкое кольцо с отделением для джойстика Joy-Con. Второй такой джойстик крепится специальным ремнем на ногу пользователя, что дает системе возможность отслеживать основные движения верхней и нижней части тела.
В тизерном видео показаны люди, которые используют этот аксессуар в кругу друзей (сгибают, размахивают, балансируют и т.д), но не показывают, что именно в этот момент происходит на экране телевизора. Судя по реакции пользователей и окружающих, они выполняют определенные упражнения фитнес-направленности, получая дополнительные указания от консоли Nintendo Switch.
Предполагается, что программная часть новинки окажется аналогом хорошо известной спортивной игры Wii Fit / Wii Fit Plus для консоли Wii, которая включала в себя аэробику, йогу, упражения на баланс и силовые тренировки.
Рассказать все подробности о новом устройстве в Nintendo обещают уже через неделю, 12 сентября.
Источник: The Verge